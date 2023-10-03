Засуха, или Богатые тоже плачут. Акценты зрителя на играх 9-го тура УПЛ

Первая особенность тура – его низкая результативность: менее двух голов за игру, в среднем. Причем две трети мячей были забиты в двух матчах из восьми. Без голов ушла с поля почти половина команд. А три "нулевки" в туре в последний раз были очень давно. Возможно, даже до войны.

Кроме того, именно в этом туре хором потеряли очки четыре лидера. Причем, две команды, возглавляющие таблицу, проиграли. То есть, на сей раз, выражаясь образно, плакали богатые.

Шахтер – Ворскла 1:2

Кривбасс – Рух 1:3

Черноморец – Заря 0:0

Колос – Полесье 0:0

Динамо – Александрия 4:2

Днепр-1 – Металлист 1925 1:0

Минай – Оболонь 0:1

Верес – ЛНЗ 0:0

Зрелищность. Звучит парадоксально, но большинство игр все равно смотрелось. Самым зрелищным стал поединок в Киеве. Второе место отдал бы встрече в Одессе. Также сдали условный зрительский зачет матчи во Львове, Минае и Днепре.

Еще один парадокс: игру в Кривом Роге, несмотря на четыре гола, отнес бы к среднему уровню. Ибо семь голевых моментов (два из которых – пенальти) за полтора часа соответствуют именно ему.

Откровенно провальными вышли поединки в Ровно и Ковалевке. В единственной встрече, за которую зрителю пришлось платить отдельно, для того чтобы появилась острота у ворот понадобилось удаление, а первый час можно было вообще не смотреть.

Интрига. С нею все было традиционно в порядке. Раньше всего, на 57-й минуте упал занавес в Ковалевке, когда Болбат упустил шанс забить "Полесью", принеся три очка "Колосу". Гол Климчука с пенальти на 66-й минуте в Кривом Роге стал победным для "Руха" - дальше будет лишь контрольный выстрел две минуты спустя.

На 75-й минуте Сидоров не сумел увести от поражения "Металлист 1925", и успех "Днепра" стал неизбежен. На 83-й Бражко в третий раз вывел вперед "Динамо", и теперь отыграться "Александрии" было уже не под силу. Следующая минута была определяющей в Ровно, где сэйв Пенькова уберег ЛНЗ от поражения, и во Львове, где промах Ракицкого стал последней попыткой спастись для "Шахтера".

Рыбка не позволил Булезе сравнять счет в Минае и отстоял победу "Оболони" на 90-й минуте. И дольше всего гостила интрига в Одессе, где уже на третьей компенсированной минуте Турбаевский таки-спас "Зарю" от поражения после удара Васильева.

Логика. А эта бабушка четко надвое сказала.

В половине матчей счет был по игре (читай: по соотношению голевых моментов). Самой очевидной стала нулевая ничья в Ковалевке. "Верес" имел пару шансов в отличие от ЛНЗ, но "наиграть" на гол, чтобы да, так нет. "Динамо" и "Рух" однозначно были достойны победы в два мяча, хотя общее число голов в Киеве и Кривом Роге могло быть и меньшим.

Вторая половина игр чихать хотела на логику. В меньшей степени "Шахтер" и в большей – "Минай" с "Металлистом 1925" не заслуживали своих поражений при в целом ничейной игре. Тогда как "Заря" в Одессе по-хорошему должна была выигрывать.

Судейство. Сегодня дам больше времени обычно немногословному Юстасу. Бо наболело, мабуть.

"Комитет арбитров признал ошибку в матче "Минай" - "Оболонь". Это из серии "здесь свистим, здесь не свистим". Ставлю любую сумму на то, что через пару туров будут объяснять, что правильно не назначен пенальти в похожем эпизоде, особенно в ворота "Динамо" или "Шахтера".

Здесь речь идет о несостоявшемся пенальти в ворота гостей на 81-й минуте, при 0:1, за толчок Косовским Кораблина: "Он от легкого толчка рукой улетел как от урагана, полностью поддерживаю арбитра".

"Днепр-1" - "Металлист 1925": 67-я минута, не назначенный пенальти за игру рукой Гуцуляка в ворота гостей. "Я бы такой не ставил – рука в естественном положении. По последним тенденциям, это пенальти и красная. Но то, во что сейчас превратилась трактовка игры рукой, обьяснению не поддается, и, впрочем, никто уже и не объясняет..."

Таким образом, по мнению Юстаса, возможно, пострадал от судейского решения "Металлист 1925" - согласно последним тенденциям в арбитраже. Рефери матча: Блавацкий. Видео-ассистент: Пасхал. Что касаемо "Миная", то, признаюсь вам, лично я склонялся бы к пенальти, но профи и консультант здесь не я. Доверился, так доверяю.

Что же до волн по поводу пенальти в ворота "Кривбасса", то в десятый раз повторяю: никого давно уже не колышет "сначала играл в мяч". Был контакт – удар в колено, пусть и случайный – "точка". Гораздо интереснее пенальти в ворота "Руха" (да и отмененный из-за офсайда гол – подсказывает Юстас) но на результате они не сказались, а потому не будем засорять тему.

Везение. Пойдем по нарастающей. Еще перед перерывом, при 0:0, мог получить гол в раздевалку "Днепр-1", которого после удара Борячука выручила стойка ворот. Леднев забьет "Металлисту 1925" через тринадцать минут.

По истечении часа игры в Ровно штанга вступилась за ЛНЗ после удара Кучеренко – при скудности моментов это вполне могло стоить победы "Вересу".

И, пожалуй, везунчиком тура следует признать "Черноморец". Перекладина спасла его от поражения, приняв на себя штрафной удар Яцыка на 74-й минуте.

Личности. В этом засушливом туре их мне увиделось немного. Меньше десятка, и большинство из них играло за "Динамо". Но самой яркой личностью зарекомендовал себя вратарь "Черноморца" Варакута с пятью-шестью серьезными сэйвами.

Из полевых чаще других "мозолил глаза" в острейших эпизодах игры киевлянин Ярмоленко. Следующим будет его одноклубник Ванат. В тройку включу львовянина Климчука.

С точки зрения эффективности отмечу "динамовцев" Бражко и Караваева. Хотя лучший из "джокеров" - Рунич из "Руха" их здесь превзойдет.

Симпатии. "Динамо" в этом туре по части игры вперед было вне конкуренции. Второй назову "Зарю", а третьим – "Рух".

Самым разнесчастным тут зарекомендовал себя ЛНЗ с единственным полумоментом. Недалеко ушли "Колос" и "Кривбасс".

Для яростных болельщиков команды Вернидуба уточню: полумоменты и недомоменты из разряда несостоявшихся, заблокированных и явно неудавшихся ударов по типу "не смог раскрутить барабан" мною не учитываются. А помимо них было много шуму и ничего. Не считая забитого мяча, да и тот с пенальти. А побегали да, знатно…

Таблица. Неудачи квартета лидеров привели к тому, что "Динамо" и "Рух", замыкающие шестерку лучших, приблизились к "Шахтеру" на расстояние вытянутой руки. При том, что оба имеют матчи в запасе. Все это выглядит чрезвычайно волнительно.

Впрочем, есть перенесенные игры и у подтянувшегося кверху "Днепра-1". Он таки-будет участвовать?

Закрепилась в середке "Ворскла". Выскочила из зоны риска "Оболонь". "Александрия" продолжает неуклонное скольжение вниз. "Заря" никак не вырвется из тесного и темного трюма. И лишь теперь, пожалуй, появилась возможность воспринимать "Минай", как главного аутсайдера. По крайней мере, глядя в таблицу.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 2 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0 3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 4 Полесье 9 5 1 3 12-6 +6 16 0 5 Динамо 6 5 0 1 20-10 +10 15 0 6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0 7 СК Днепр-1 7 3 3 1 7-5 +2 12 0 8 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 9 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 0 11 0 10 Колос 9 2 5 2 6-7 -1 11 0 11 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0 12 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 13 ФК Александрия 9 2 2 5 7-16 -9 8 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

Анонсы. Вне всяких сомнений, матч 10-го тура: "Кривбасс" - "Черноморец". Оба после неудач в прошлом туре. Плюс вернидубовцы еще и жаждут реванша за Кубок – та рана слишком свежа и должна саднить немилосердно. Адептам григорианского романтизма из Одессы придется несладко. Но, прежде всего, хочется яркой игры с обеих сторон.

"Полесье" - "Динамо". И в этих жилах тоже есть огонь, волнующий кровь зрителя. Возможно ли остановить команду Луческу, рвущуюся к лучам славы, на верхушку таблицы? Раскочегарится ли несколько неуклюжий механизм Калитвинцева, мне напоминающий фигуру Будковского? "А я рожден железным, и мог бы быть полезным…"

ЛНЗ – "Александрия". Схватка из серии: над пропастью во ржи. Но эта рожь наверняка будет сковывать движения, доставляя неудобства зрителю?

Напомню, что поединок "Зари" с "Шахтером" перенесен, и это делает весьма вероятной смену лидера. Причем, при определенных условиях, на свято место может сигануть даже "шестой подползающий" "Рух". Вот что плач животворящий делает! Когда плачут богатые.

Фото - UA-Футбол