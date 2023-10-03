Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Засуха, или Богатые тоже плачут. Акценты зрителя на играх 9-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Первая особенность тура – его низкая результативность: менее двух голов за игру, в среднем. Причем две трети мячей были забиты в двух матчах из восьми. Без голов ушла с поля почти половина команд. А три "нулевки" в туре в последний раз были очень давно. Возможно, даже до войны.
Кроме того, именно в этом туре хором потеряли очки четыре лидера. Причем, две команды, возглавляющие таблицу, проиграли. То есть, на сей раз, выражаясь образно, плакали богатые.
- Шахтер – Ворскла 1:2
- Кривбасс – Рух 1:3
- Черноморец – Заря 0:0
- Колос – Полесье 0:0
- Динамо – Александрия 4:2
- Днепр-1 – Металлист 1925 1:0
- Минай – Оболонь 0:1
- Верес – ЛНЗ 0:0
Зрелищность. Звучит парадоксально, но большинство игр все равно смотрелось. Самым зрелищным стал поединок в Киеве. Второе место отдал бы встрече в Одессе. Также сдали условный зрительский зачет матчи во Львове, Минае и Днепре.
Еще один парадокс: игру в Кривом Роге, несмотря на четыре гола, отнес бы к среднему уровню. Ибо семь голевых моментов (два из которых – пенальти) за полтора часа соответствуют именно ему.
Откровенно провальными вышли поединки в Ровно и Ковалевке. В единственной встрече, за которую зрителю пришлось платить отдельно, для того чтобы появилась острота у ворот понадобилось удаление, а первый час можно было вообще не смотреть.
Интрига. С нею все было традиционно в порядке. Раньше всего, на 57-й минуте упал занавес в Ковалевке, когда Болбат упустил шанс забить "Полесью", принеся три очка "Колосу". Гол Климчука с пенальти на 66-й минуте в Кривом Роге стал победным для "Руха" - дальше будет лишь контрольный выстрел две минуты спустя.
На 75-й минуте Сидоров не сумел увести от поражения "Металлист 1925", и успех "Днепра" стал неизбежен. На 83-й Бражко в третий раз вывел вперед "Динамо", и теперь отыграться "Александрии" было уже не под силу. Следующая минута была определяющей в Ровно, где сэйв Пенькова уберег ЛНЗ от поражения, и во Львове, где промах Ракицкого стал последней попыткой спастись для "Шахтера".
Рыбка не позволил Булезе сравнять счет в Минае и отстоял победу "Оболони" на 90-й минуте. И дольше всего гостила интрига в Одессе, где уже на третьей компенсированной минуте Турбаевский таки-спас "Зарю" от поражения после удара Васильева.
Логика. А эта бабушка четко надвое сказала.
В половине матчей счет был по игре (читай: по соотношению голевых моментов). Самой очевидной стала нулевая ничья в Ковалевке. "Верес" имел пару шансов в отличие от ЛНЗ, но "наиграть" на гол, чтобы да, так нет. "Динамо" и "Рух" однозначно были достойны победы в два мяча, хотя общее число голов в Киеве и Кривом Роге могло быть и меньшим.
Вторая половина игр чихать хотела на логику. В меньшей степени "Шахтер" и в большей – "Минай" с "Металлистом 1925" не заслуживали своих поражений при в целом ничейной игре. Тогда как "Заря" в Одессе по-хорошему должна была выигрывать.
Судейство. Сегодня дам больше времени обычно немногословному Юстасу. Бо наболело, мабуть.
"Комитет арбитров признал ошибку в матче "Минай" - "Оболонь". Это из серии "здесь свистим, здесь не свистим". Ставлю любую сумму на то, что через пару туров будут объяснять, что правильно не назначен пенальти в похожем эпизоде, особенно в ворота "Динамо" или "Шахтера".
Здесь речь идет о несостоявшемся пенальти в ворота гостей на 81-й минуте, при 0:1, за толчок Косовским Кораблина: "Он от легкого толчка рукой улетел как от урагана, полностью поддерживаю арбитра".
"Днепр-1" - "Металлист 1925": 67-я минута, не назначенный пенальти за игру рукой Гуцуляка в ворота гостей. "Я бы такой не ставил – рука в естественном положении. По последним тенденциям, это пенальти и красная. Но то, во что сейчас превратилась трактовка игры рукой, обьяснению не поддается, и, впрочем, никто уже и не объясняет..."
Таким образом, по мнению Юстаса, возможно, пострадал от судейского решения "Металлист 1925" - согласно последним тенденциям в арбитраже. Рефери матча: Блавацкий. Видео-ассистент: Пасхал. Что касаемо "Миная", то, признаюсь вам, лично я склонялся бы к пенальти, но профи и консультант здесь не я. Доверился, так доверяю.
Что же до волн по поводу пенальти в ворота "Кривбасса", то в десятый раз повторяю: никого давно уже не колышет "сначала играл в мяч". Был контакт – удар в колено, пусть и случайный – "точка". Гораздо интереснее пенальти в ворота "Руха" (да и отмененный из-за офсайда гол – подсказывает Юстас) но на результате они не сказались, а потому не будем засорять тему.
Везение. Пойдем по нарастающей. Еще перед перерывом, при 0:0, мог получить гол в раздевалку "Днепр-1", которого после удара Борячука выручила стойка ворот. Леднев забьет "Металлисту 1925" через тринадцать минут.
По истечении часа игры в Ровно штанга вступилась за ЛНЗ после удара Кучеренко – при скудности моментов это вполне могло стоить победы "Вересу".
И, пожалуй, везунчиком тура следует признать "Черноморец". Перекладина спасла его от поражения, приняв на себя штрафной удар Яцыка на 74-й минуте.
Личности. В этом засушливом туре их мне увиделось немного. Меньше десятка, и большинство из них играло за "Динамо". Но самой яркой личностью зарекомендовал себя вратарь "Черноморца" Варакута с пятью-шестью серьезными сэйвами.
Из полевых чаще других "мозолил глаза" в острейших эпизодах игры киевлянин Ярмоленко. Следующим будет его одноклубник Ванат. В тройку включу львовянина Климчука.
С точки зрения эффективности отмечу "динамовцев" Бражко и Караваева. Хотя лучший из "джокеров" - Рунич из "Руха" их здесь превзойдет.
Симпатии. "Динамо" в этом туре по части игры вперед было вне конкуренции. Второй назову "Зарю", а третьим – "Рух".
Самым разнесчастным тут зарекомендовал себя ЛНЗ с единственным полумоментом. Недалеко ушли "Колос" и "Кривбасс".
Для яростных болельщиков команды Вернидуба уточню: полумоменты и недомоменты из разряда несостоявшихся, заблокированных и явно неудавшихся ударов по типу "не смог раскрутить барабан" мною не учитываются. А помимо них было много шуму и ничего. Не считая забитого мяча, да и тот с пенальти. А побегали да, знатно…
Таблица. Неудачи квартета лидеров привели к тому, что "Динамо" и "Рух", замыкающие шестерку лучших, приблизились к "Шахтеру" на расстояние вытянутой руки. При том, что оба имеют матчи в запасе. Все это выглядит чрезвычайно волнительно.
Впрочем, есть перенесенные игры и у подтянувшегося кверху "Днепра-1". Он таки-будет участвовать?
Закрепилась в середке "Ворскла". Выскочила из зоны риска "Оболонь". "Александрия" продолжает неуклонное скольжение вниз. "Заря" никак не вырвется из тесного и темного трюма. И лишь теперь, пожалуй, появилась возможность воспринимать "Минай", как главного аутсайдера. По крайней мере, глядя в таблицу.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|2
|Кривбасс
|9
|5
|2
|2
|18-10
|+8
|17
|0
|3
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|+5
|16
|0
|4
|Полесье
|9
|5
|1
|3
|12-6
|+6
|16
|0
|5
|Динамо
|6
|5
|0
|1
|20-10
|+10
|15
|0
|6
|Рух
|8
|4
|3
|1
|14-8
|+6
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|7
|3
|3
|1
|7-5
|+2
|12
|0
|8
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|-5
|12
|0
|9
|Металлист 1925
|8
|3
|2
|3
|6-6
|0
|11
|0
|10
|Колос
|9
|2
|5
|2
|6-7
|-1
|11
|0
|11
|Оболонь
|9
|2
|3
|4
|5-10
|-5
|9
|0
|12
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|-4
|8
|0
|13
|ФК Александрия
|9
|2
|2
|5
|7-16
|-9
|8
|0
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|15
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|16
|ФК Минай
|9
|0
|3
|6
|6-18
|-12
|3
|0
Анонсы. Вне всяких сомнений, матч 10-го тура: "Кривбасс" - "Черноморец". Оба после неудач в прошлом туре. Плюс вернидубовцы еще и жаждут реванша за Кубок – та рана слишком свежа и должна саднить немилосердно. Адептам григорианского романтизма из Одессы придется несладко. Но, прежде всего, хочется яркой игры с обеих сторон.
"Полесье" - "Динамо". И в этих жилах тоже есть огонь, волнующий кровь зрителя. Возможно ли остановить команду Луческу, рвущуюся к лучам славы, на верхушку таблицы? Раскочегарится ли несколько неуклюжий механизм Калитвинцева, мне напоминающий фигуру Будковского? "А я рожден железным, и мог бы быть полезным…"
ЛНЗ – "Александрия". Схватка из серии: над пропастью во ржи. Но эта рожь наверняка будет сковывать движения, доставляя неудобства зрителю?
Напомню, что поединок "Зари" с "Шахтером" перенесен, и это делает весьма вероятной смену лидера. Причем, при определенных условиях, на свято место может сигануть даже "шестой подползающий" "Рух". Вот что плач животворящий делает! Когда плачут богатые.
Фото - UA-Футбол
Популярное сейчас
- Армения, несмотря на истерику России, ратифицировала Римский устав
- Сколько надо лимонов, чтобы так было каждую неделю? Болельщики Челси с креативом комментируют первый гол Мудрика
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Ван Леувен может быть уволен уже сегодня вечером - Источник
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
Новости по теме
- 21:02 Украинские Шахтер остается на первом месте, Динамо приблизилось, Днепр-1 уже седьмой. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- 17:39 Украинские При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будет использоваться "посев" команд
- 10:59 Украинские Только один матч будет без VAR. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ