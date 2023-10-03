Впервые с февраля 2022 года Металлист 1925 в полном составе приехал в Харьков. ФОТО

После матча 9-го тура УПЛ против "Днепра-1" (0:1) " Металлист 1925 " сразу же автобусом отправился в Харьков.

Всей командой игроки "Металлиста 1925" не были в Харькове с февраля 2022 года.

Утром футболисты уже побывали на площади Свободы и успели прогуляться по саду Шевченко. Далее футболисты первой команды "Металлиста 1925" встретились с воспитанниками клубной академии, после чего подопечные Эдмара провели тренировка на газоне стадиона "Металлист".