Премьер-лига
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Впервые с февраля 2022 года Металлист 1925 в полном составе приехал в Харьков. ФОТО
Харьковчане прогулялись по городу, встретились с детьми и потренировались
metalist1925.com
После матча 9-го тура УПЛ против "Днепра-1" (0:1) "
Всей командой игроки "Металлиста 1925" не были в Харькове с февраля 2022 года.
Утром футболисты уже побывали на площади Свободы и успели прогуляться по саду Шевченко. Далее футболисты первой команды "Металлиста 1925" встретились с воспитанниками клубной академии, после чего подопечные Эдмара провели тренировка на газоне стадиона "Металлист".
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Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 21:52
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