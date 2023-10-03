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Впервые с февраля 2022 года Металлист 1925 в полном составе приехал в Харьков. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане прогулялись по городу, встретились с детьми и потренировались

Впервые с февраля 2022 года Металлист 1925 в полном составе приехал в Харьков. ФОТО

metalist1925.com

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После матча 9-го тура УПЛ против "Днепра-1" (0:1) "Металлист 1925" сразу же автобусом отправился в Харьков.

Всей командой игроки "Металлиста 1925" не были в Харькове с февраля 2022 года.

Утром футболисты уже побывали на площади Свободы и успели прогуляться по саду Шевченко. Далее футболисты первой команды "Металлиста 1925" встретились с воспитанниками клубной академии, после чего подопечные Эдмара провели тренировка на газоне стадиона "Металлист".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 21:52
Харькову привет!Давно пора вернуться МХ в родной город
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