Сабо: Не факт, что тот же Вернидуб бросит все в Кривом Роге ради предложения Шахтера

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо порассуждал о нынешнем состоянии " Шахтера ", а также заявил, что сейчас менять тренера «горнякам» нет никакого практического смысла.

- Знаете, я не хочу критиковать "Шахтер", но я смотрю на их игру не как болельщик, а как тренер. После игры против "Ворсклы", которую я посмотрел на выходных, у меня создалось впечатление, что футболисты "Шахтера" какие-то дряблые, несвежие.

Я, конечно, не могу знать, что там происходит внутри команды Патрика ван Леувена, но почти уверен, что голландский специалист дал своим подопечным такие физические нагрузки, которые они не осилили.

Проще говоря, он их перегрузил. "Шахтер" сейчас не бежит. Нет свежести в игре. И это на фоне "Руха", "Ворсклы" и "Вереса", не сильнейших нынче команд украинской Премьер-лиги.

Игроки "Шахтера" сейчас в яме. Как их оттуда вытащить? Не знаю. В такой ситуации им мог бы помочь разве что Валерий Лобановский.

Я вот общался на днях с Вашим коллегой и сказал, что многие игроки "Шахтера" зазнались. Вот она еще одна беда этой команды. Патрик Ван Леувен не может привести дисциплину в команде.

- Меня это удивляет, потому что неоднократно приходилось слышать, что кто-то, а этот специалист, еще тот педант и адепт дисциплины в лучших немецких традициях.

– Игорь Йовичевич очень хорошо работал в "Шахтере". Зачем было менять Йовичевича? Мне этот вопрос кажется более непонятным.

А еще вот я не понимаю, почему не все игроки "Шахтера" отрабатывают в защите? Не играют так сейчас в футбол лучшие клубы Европы. Не может так быть, что кто-нибудь сидит на чистых мячах впереди.

‒ Стоит ли Патрика ван Леувена увольнять сейчас, после нескольких локальных неудач?

‒ А кто его заменит? Из-за границы в "Шахтер" никто не придет. Они там все перепуганы из-за того, что в Украине война. А внутри Украины у всех приличных тренеров есть работа.

Это нужно звать Виктора Скрипника из "Ворсклы" или Юрия Вернидуба из "Кривбасса". Но не факт, что Вернидуб бросит все в Кривом Роге ради предложения "Шахтера".