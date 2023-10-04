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Бразильский полузащитник Лукас Тейлор возвращается в УПЛ
Тейлор возвращается
Полузащитник Лукас Тейлор возвращается в УПЛ. Последний сезон бразилец провел в "Шахтере", который - согласно договору с "ПАОКом" - был вынужден воспользоваться обязательной опцией выкупа. Но чемпион не рассчитывал на 28-летнего бразильца и с июня искал ему клуб.
По информации источника, новой командой Тейлора станет "Полесье", которое хочет усилить конкуренцию на правом фланге для Никиты Кравченко. Бразилец присоединится к команде на правах свободного агента. Сообщается, что Тейлор уже успел пройти медосмотр в Житомире.
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