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Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере
Нидерландца могут уволить
Фото: Virgilio Sport
Патрик ван Леувен находится на грани увольнения из "Шахтера". Серия неудачных результатов заставляет руководство клуба думать о возможной замене нидерландца.
Как сообщает издание Sport.ua, "горняки" вышли на связь с 45-летним Игорем Тудором. Хорватский наставник хорошо знает директора по футболу "Шахтера" Дарио Срну. Они оба являются воспитанниками "Хайдука" и много лет вместе играли за сборную Хорватии. Также у Тудора хорошие личные отношения с агентом Вадимом Шаблием.
Впрочем, источник добавляет, что пока никакой конкретики нет. Стороны просто оценили перспективы и возможности будущего сотрудничества.
Последним клубом Игоря Тудора был "Марсель", откуда хорват ушел летом 2023-го года. Также тренер работал в Серии А, в частности – в "Удинезе" и "Эллас Верона".
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