  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Нидерландца могут уволить

Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере

Фото: Virgilio Sport

UA-Футбол
Новина українською

Патрик ван Леувен находится на грани увольнения из "Шахтера". Серия неудачных результатов заставляет руководство клуба думать о возможной замене нидерландца.

Как сообщает издание Sport.ua, "горняки" вышли на связь с 45-летним Игорем Тудором. Хорватский наставник хорошо знает директора по футболу "Шахтера" Дарио Срну. Они оба являются воспитанниками "Хайдука" и много лет вместе играли за сборную Хорватии. Также у Тудора хорошие личные отношения с агентом Вадимом Шаблием.

Читайте такжеПатрик ван Леувен: Давление на меня? Есть, но не со стороны. Внутреннее давление

Впрочем, источник добавляет, что пока никакой конкретики нет. Стороны просто оценили перспективы и возможности будущего сотрудничества.

Последним клубом Игоря Тудора был "Марсель", откуда хорват ушел летом 2023-го года. Также тренер работал в Серии А, в частности – в "Удинезе" и "Эллас Верона".

По теме
yellow-arrow
Бразильский полузащитник Лукас Тейлор возвращается в УПЛ
yellow-arrow
Трубин: Бондаренко подойдет Испания, а Крыськиву – Бундеслига
yellow-arrow
Сабо: Не факт, что тот же Вернидуб бросит все в Кривом Роге ради предложения Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Игор Тудор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SeventyFour (Phoenix)
04.10.2023 в 14:05
Деградация.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде