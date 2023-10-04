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Динамовский десант. Болельщики выбрали лучшего игрока и тренера 9-го тура УПЛ
После девятого тура было проведено голосование среди болельщиков
Getty Images / Vbet Ліга
Украинская премьер-лига провела опрос среди болельщиков в социальных сетях Инстаграм и Телеграм: кто на их мнения лучший игрок и тренер девятого тура.
Зрители отдали свои предпочтения "киевлянам", Владимир Бражко получил 56% голосов в Instagram и 44% в Telegram. За Мирча Луческу проголосовало 33% в Instagram и 37% в Telegram.
Напомним, в 9 тура УПЛ Динамо Киев встретился с Александрией и победил ее со счетом 4:2, голы забивали: Бражко, Ванат и Буяльский.
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