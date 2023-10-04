Динамовский десант. Болельщики выбрали лучшего игрока и тренера 9-го тура УПЛ

Украинская премьер-лига провела опрос среди болельщиков в социальных сетях Инстаграм и Телеграм: кто на их мнения лучший игрок и тренер девятого тура.

Зрители отдали свои предпочтения "киевлянам", Владимир Бражко получил 56% голосов в Instagram и 44% в Telegram. За Мирча Луческу проголосовало 33% в Instagram и 37% в Telegram.

Напомним, в 9 тура УПЛ Динамо Киев встретился с Александрией и победил ее со счетом 4:2, голы забивали: Бражко, Ванат и Буяльский.