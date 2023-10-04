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Лучший тренер, игрок и другие. Роман Дебелко ответил на футбольный блиц
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upl.ua
Форвард "
– Лучший игрок всех времен?
– Зинедин Зидан.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– "Реал" Мадрид.
– Тренер номер один в мире?
– Карло Анчелотти.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стадион "Горняк".
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Деян Ловрен.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Книга Алекса Фергюсона "Менеджмент в стиле "Манчестер Юнайтед".
– Лучшее восстановление после матча?
– Провести время с семьей, хорошо поужинать и хороший сон.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– "Кривбасс" Кривой Рог.
– Самый памятный момент футбольной карьеры?
– Не скажу (улыбается).
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Андрей Шевченко.
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