  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучший тренер, игрок и другие. Роман Дебелко ответил на футбольный блиц
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший тренер, игрок и другие. Роман Дебелко ответил на футбольный блиц

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Всегда интересно узнать мнение футболистов по футбольным вопросам

Лучший тренер, игрок и другие. Роман Дебелко ответил на футбольный блиц

upl.ua

Новина українською

Форвард "Кривбасса" Роман Дебелко ответил на своеобразный блиц, дав ответы на 10 простых и быстрых вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Зинедин Зидан.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– "Реал" Мадрид.

– Тренер номер один в мире?

– Карло Анчелотти.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион "Горняк".

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Деян Ловрен.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Книга Алекса Фергюсона "Менеджмент в стиле "Манчестер Юнайтед".

– Лучшее восстановление после матча?

– Провести время с семьей, хорошо поужинать и хороший сон.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– "Кривбасс" Кривой Рог.

– Самый памятный момент футбольной карьеры?

– Не скажу (улыбается).

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Андрей Шевченко.

По теме
yellow-arrow
Динамовский десант. Болельщики выбрали лучшего игрока и тренера 9-го тура УПЛ
yellow-arrow
Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере
yellow-arrow
Бразильский полузащитник Лукас Тейлор возвращается в УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде