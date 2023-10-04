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Азаров: В Шахтере уже адаптировался на 100%

Премьер-лига
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Грузин уже чувствует себя в Шахтере как дома

Азаров: В Шахтере уже адаптировался на 100%

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Новичок "Шахтера", грузинский фланговый защитник донецкого "Шахтера" Иракли Азаров рассказал о своей адаптации в донецком коллективе.

– Насколько вы адаптировались к команде и требованиям тренера?

– На 100%. Я уже приспособился и все отлично. Еще и Гио [Гочолейшвили] помог, потому что он уже 7 месяцев здесь. Мне не составляло труда влиться в новую команду. Также мне очень удобно работать с тренером. У нас хорошие отношения. В "Шахтере" вообще очень хороший тренерский штаб. Мы отдаемся работе на все на 100%.

– В прошлом сезоне команда была базово украинской. Теперь больше легионеров. Возникают ли трудности в общении?

– Большинство игроков понимают английский. Также у нас есть переводчик для тех, кому трудно общаться на украинском или английском, поэтому проблем нет. Я со всеми игроками очень хорошо общаюсь. В команде хорошая атмосфера и все дружеские. Я очень рад этому, потому что для коллектива важно развиваться и показывать хороший результат,

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В статье: Шахтер (Донецк) Иракли Азаров
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Источник:
Трибуна

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