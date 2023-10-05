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Кривбасс определил игрока месяца. Им второй раз подряд стал легионер

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Дибанго зажигает

Кривбасс определил игрока месяца. Им второй раз подряд стал легионер

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока месяца. Второй раз подряд им стал камерунский легионер Иван Дибанго.

По итогам голосования, в котором приняли участие более 750 пользователей, защитник набрал 59% поддержки болельщиков. За Олега Кожушко проголосовали 15% поклонников клуба, за Даниила Бескоровайного – 11%, а Максим Задерака набрал 10%.

Иван Дибанго провел все четыре матча за сентябрь. В этих поединках камерунец забил гол и отдал один ассист, а также постоянно попадал в символические сборные тура.

Напомним также, что ранее лучших тренера и игрока определила УПЛ. Ими стали представители "Динамо".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
ФК Кривбас

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