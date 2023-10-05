Кривбасс определил игрока месяца. Им второй раз подряд стал легионер

Криворожский "Кривбасс" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока месяца. Второй раз подряд им стал камерунский легионер Иван Дибанго.

По итогам голосования, в котором приняли участие более 750 пользователей, защитник набрал 59% поддержки болельщиков. За Олега Кожушко проголосовали 15% поклонников клуба, за Даниила Бескоровайного – 11%, а Максим Задерака набрал 10%.

Иван Дибанго провел все четыре матча за сентябрь. В этих поединках камерунец забил гол и отдал один ассист, а также постоянно попадал в символические сборные тура.

Напомним также, что ранее лучших тренера и игрока определила УПЛ. Ими стали представители "Динамо".