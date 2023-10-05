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В Шахтере опровергли информацию о возможном приходе Тудора на тренерский мостик

Премьер-лига
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Речь об этом не идет

В Шахтере опровергли информацию о возможном приходе Тудора на тренерский мостик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна опроверг информацию СМИ о том, что "Шахтер" может возглавить хорватский специалист Игорь Тудор. Такие сообщения появились в прессе в день матча "Шахтера" с "Антверпеном".

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– Во-первых, слухи всегда были, есть и будут. Конечно, последние матчи нас не устраивают – как по результату, так и по качеству игры. Но сегодня мы увидели настоящий "Шахтер". В жизни всегда нужно время. Мы знаем, куда мы двигаемся. Я уже сказал вам после "Порту", что принимаю все удары от болельщиков, что касается спортивной части. Я принимаю всю критику на себя. Я верю в команду, верю в тренерский штаб и верю в наш результат.

Сегодня болельщики футбола должны аплодировать нашей команде за второй тайм. Мы играем не только за "Шахтер" – мы играем за всю Украину, за футбольный коэффициент, который нам нужен кровь из носа. Поэтому сегодня мы можем аплодировать нашим футболистам, вернувшимся после 2:0 и выигравшим 3:2 с сумасшедшей игрой и самоотдачей.

– То есть у Патрика есть кредит доверия и вы в нем уверены?

– У нас есть тренер – вчера, сегодня и завтра. Это Патрик ван Леувен. То, что кто-то написал... Никто никогда ни с кем не общался. Игор Тудор – мой друг, но я в жизни с ним не говорил о "Шахтере". Некрасиво в день игры писать такой бред.

Сегодня нужно праздновать победу и двигаться дальше. Второй тайм показал, какой "Шахтер" может и должен быть. С такой командой и такой игрой у нас все впереди, – сказал Дарио Срна изданию Трибуна.

Напомним, что накануне "Шахтер" одержал свою первую победу в Лиге чемпионов в этом году, одолев "Антверпен" 3:2 после поражения 0:2 в первом тайме.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Игор Тудор
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Источник:
Трибуна

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