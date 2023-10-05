Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жадсону – 40 лет: внимательно ли вы следили за карьерой легенды Шахтера? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бразильца в комментариях
Сегодня, 5 октября, исполняется 40 лет легенде донецкого "Шахтера" Жадсону.
- Больше футбольных викторин - в режимі Live в Telegram UA-Football
По случаю Дня рождения бразильского полузащитника мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сыновья Брейдаблика: известные игроки, защищавшие цвета соперника Зари
- Брейдаблик — Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 05.10.2023
- С намеком на перспективу. Турнирная таблица Шахтера после победы над Антверпеном
- Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 10:04 Украинские Динамо - Александрия: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- 11:23 Украинские Черноморец - Заря: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- 09:16 Украинские Шахтер - Ворскла: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн