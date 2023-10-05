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Жадсону – 40 лет: внимательно ли вы следили за карьерой легенды Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Жадсону – 40 лет: внимательно ли вы следили за карьерой легенды Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 октября, исполняется 40 лет легенде донецкого "Шахтера" Жадсону.

По случаю Дня рождения бразильского полузащитника мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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