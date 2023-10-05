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Полесье - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Олександр Приходько
Десятый тур чемпионата Украины начнется интересным матчем в Житомире, где местное "Полесье" примет гранда украинского футбола "Динамо". Житомиряне не скрывают своих амбиций по отношению к еврокубкам, поэтому именно в таких матчах должны доказывать собственные амбиции.
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Матч десятого тура УПЛ состоится в пятницу, шестого октября 2023-го года, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>> Также читайте отчет о матче, комментарии действующих лиц, а также смотрите видеообзор матча после финального свистка на нашем сайте.
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