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Полесье - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Полесье - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Полесье - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Десятый тур чемпионата Украины начнется интересным матчем в Житомире, где местное "Полесье" примет гранда украинского футбола "Динамо". Житомиряне не скрывают своих амбиций по отношению к еврокубкам, поэтому именно в таких матчах должны доказывать собственные амбиции.

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Матч десятого тура УПЛ состоится в пятницу, шестого октября 2023-го года, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.

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Трансляція матчу Полісся - Динамо
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>> Также читайте отчет о матче, комментарии действующих лиц, а также смотрите видеообзор матча после финального свистка на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Где смотреть футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.10.2023 в 14:55
ничья
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