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Источник: Игрок Днепра-1 пропустит по меньшей мере два месяца из-за травмы
Игорь Когут – не помощник на ближайшее время
Фото: scdnipro1.com
Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут, игравший в последних матчах на позиции форварда, был заменен еще в первом тайме матча девятого тура УПЛ против "Металлиста 1925" (1:0). Когут получил травму.
Как сообщает телеграмм-канал УПЛ ТВ, травма колена не позволит Когуту сыграть как минимум два месяца.
По состоянию на данный момент в операции Когут не нуждается, но врачи будут следить за процессом его восстановления.
Добавим, что в этом сезоне Игорь Когут сыграл за "Днепр-1" одиннадцать матчей во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.
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