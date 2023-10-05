Источник: Игрок Днепра-1 пропустит по меньшей мере два месяца из-за травмы

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут, игравший в последних матчах на позиции форварда, был заменен еще в первом тайме матча девятого тура УПЛ против "Металлиста 1925" (1:0). Когут получил травму.

Как сообщает телеграмм-канал УПЛ ТВ, травма колена не позволит Когуту сыграть как минимум два месяца.

По состоянию на данный момент в операции Когут не нуждается, но врачи будут следить за процессом его восстановления.

Добавим, что в этом сезоне Игорь Когут сыграл за "Днепр-1" одиннадцать матчей во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.