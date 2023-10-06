Днепр-1 — Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Подопечные Юрия Максимова начали показывать заметные успехи в чемпионате и смогли выбраться из зоны переходных матчей. Однако удастся ли закрепить результат в поединке с "волками"? Они изрядно "покусали" именитые клубы в этом розыгрыше УПЛ, поэтому Юрию Вильевичу стоит присмотреться к ним внимательнее.

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Поединок "Днепр-1" — "Верес" состоится в субботу, 7 октября, на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале УНИАН и YouTube-канале Football Hub. Просмотр встречи — бесплатный.

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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.