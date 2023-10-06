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Колос — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Колос — Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 7 октября

Колос — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

koloskovalivka.com

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Ярослава Вишняка увеличили свою непобедимую серию до семи матчей и понятно, что так дальше продолжаться не может. Однако судьба готовит новые испытания и одно из них — приезд полтавчан. Удержатся ли "колоски" и на этот раз?

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Поединок "Колос" — "Ворскла" состоится в субботу, 7 октября, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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Трансляция матча Колос — Ворскла
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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