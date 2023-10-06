Колос — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Подопечные Ярослава Вишняка увеличили свою непобедимую серию до семи матчей и понятно, что так дальше продолжаться не может. Однако судьба готовит новые испытания и одно из них — приезд полтавчан. Удержатся ли "колоски" и на этот раз?

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Поединок "Колос" — "Ворскла" состоится в субботу, 7 октября, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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