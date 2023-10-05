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Романов рассудит Полесье и и Динамо. ВАР будет на всех матчах 10-го тура

Премьер-лига
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Судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ

Романов рассудит Полесье и и Динамо. ВАР будет на всех матчах 10-го тура

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Комитеты УАФ назначил судей на матчи 10-го тура УПЛ сезона 2023/2024.

Система видеоассистента рефери (ВАР) будет работать на каждом матче тура.

6 октября (пятница)

"Полесье" - "Динамо": главный арбитр - Романов, арбитр ВАР - Бондаренко

7 октября (суббота)

"Днепр-1" - "Верес": главный арбитр - Романюк, арбитр ВАР - Монзуль

ЛНЗ - "Александрия": главный арбитр - Каленов, арбитр ВАР - Блавацкий

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"Колос" - "Ворскла": главный арбитр - Иванов, арбитр ВАР - Деревинский

8 октября, (воскресенье)

"Оболонь" - "Металлист 1925": главный арбитр - Кубряк, арбитр ВАР - Козык

"Рух" - "Минай": главный арбитр - Соловьян, арбитр ВАР - Копиевский

"Кривбасс" - "Черноморец": главный арбитр - Шурман, арбитр ВАР - Козыряцкий

Напомним, матч "Заря" - "Шахтер" был перенесен на более поздний срок. Якобы с такой просьбой выступил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
05.10.2023 в 22:47
Романов-хороший арбитр,замечательный! Лучшего для динамо и не придумаешь.
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