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Романов рассудит Полесье и и Динамо. ВАР будет на всех матчах тура
Судейские назначения на матчи 10-го тура УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты УАФ назначил судей на матчи 10-го тура
Система видеоассистента рефери (ВАР) будет работать на каждом матче тура.
6 октября (пятница)
"Полесье" - "Динамо": главный арбитр - Романов, арбитр ВАР - Бондаренко
7 октября (суббота)
"Днепр-1" - "Верес": главный арбитр - Романюк, арбитр ВАР - Монзуль
ЛНЗ - "Александрия": главный арбитр - Каленов, арбитр ВАР - Блавацкий
"Колос" - "Ворскла": главный арбитр - Иванов, арбитр ВАР - Деревинский
8 октября, (воскресенье)
"Оболонь" - "Металлист 1925": главный арбитр - Кубряк, арбитр ВАР - Козык
"Рух" - "Минай": главный арбитр - Соловьян, арбитр ВАР - Копиевский
"Кривбасс" - "Черноморец": главный арбитр - Шурман, арбитр ВАР - Козыряцкий
Напомним, матч "Заря" - "Шахтер" был перенесен на более поздний срок. Якобы, с такой просьбой выступил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
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