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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура

Премьер-лига
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На этот раз обошлось без переносов

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения и время начала матчей 11-го тура чемпионата.

20 октября (пятница)

"Оболонь" – "Заря" 17:00

"Металлист 1925" – "Кривбасс" 19:00

21 октября (суббота)

"Черноморец" – "Минай" 15:00

"Шахтер" – ЛНЗ 17:00

"Александрия" – "Колос" 19:00

22 октября (воскресенье)

"Верес" – "Рух" 13:00

"Ворскла" – "Полесье" 15:00

"Динамо" - "Днепр-1" 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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