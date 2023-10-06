Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура
На этот раз обошлось без переносов
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция
20 октября (пятница)
"Оболонь" – "Заря" 17:00
"Металлист 1925" – "Кривбасс" 19:00
21 октября (суббота)
"Черноморец" – "Минай" 15:00
"Шахтер" – ЛНЗ 17:00
"Александрия" – "Колос" 19:00
22 октября (воскресенье)
"Верес" – "Рух" 13:00
"Ворскла" – "Полесье" 15:00
"Динамо" - "Днепр-1" 17:00
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Источник:УПЛ
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