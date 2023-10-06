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Бражко: Не только Динамо и Шахтер будут конкурировать за чемпионство

Премьер-лига
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В пятницу Динамо сыграет с Полесьем

Бражко: Не только Динамо и Шахтер будут конкурировать за чемпионство

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился своими ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против "Полесья", который состоится в пятницу, 6 октября.

— Готово ли "Динамо" сейчас к настоящей конкуренции за золотые медали УПЛ с "Шахтером"?

— Прежде всего, мы боремся всегда за чемпионство, а не только сейчас. Многие другие команды также набрали форму: "Черноморец", "Полесье", "Кривбасс", "Рух". Все умеют играть в футбол, все набрали хорошие кондиции, поэтому не только "Динамо" и "Шахтер" будут конкурировать за чемпионство. Но наша команда готова ко всему!

— Какую роль для себя вы видите в этом противостоянии?

— Хочу только, чтобы команда побеждала и я постараюсь всячески ей в этом помогать. Наша цель — только чемпионство, нужно выигрывать каждый матч и совершенствоваться как командно, так и лично.

— Как команда чувствует себя в психологическом плане сейчас?

— Очень хорошо. Мы выиграли прошлый матч в УПЛ, поэтому сейчас только положительные эмоции на тренировках. В коллективе отличная атмосфера.

— Ожидаете ли вы приглашения в национальную сборную Украины?

— Я работаю для того, чтобы попасть в главную сборную, но сейчас я помогаю молодежной сборной Украины. Конечно, я буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы в будущем получить вызов в национальную команду.

— Что для этого нужно делать?

— Самоотверженно работать на тренировках, показывать себя в матчах. Надо быть достойным того, чтобы ехать в национальную сборную Украины.

— Есть ли в команде особый настрой относительно того, что в ближайшем поединке против "Полесья" в воротах житомирян будет играть Денис Бойко?

— Мы не очень обращаем внимание на такие детали. "Полесье" — очень хорошая команда. Там и Кравченко играет, тоже бывший динамовец. Но мы не смотрим на отдельных футболистов. С каждым соперником сейчас очень тяжело играть в чемпионате Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Владимир Бражко
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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