Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Отгремели очередные матчи еврокукбов, и сразу в права вступает УПЛ. Сегодня, шестого октября, свой матч десятого тура проведут "Полесье" и "Динамо". Матч состоится в Житомире в 15.00. Смотреть можно на ОТТ-платформах бесплатно. В том числе и в этой новости на MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. Десятый тур. 06.10.2023

Житомир. Центральный городской стадион

Арбитр в поле – Виталий Романов; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы