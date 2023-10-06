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Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
Отгремели очередные матчи еврокукбов, и сразу в права вступает УПЛ. Сегодня, шестого октября, свой матч десятого тура проведут "Полесье" и "Динамо". Матч состоится в Житомире в 15.00. Смотреть можно на ОТТ-платформах бесплатно. В том числе и в этой новости на MEGOGO.
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УПЛ. Десятый тур. 06.10.2023
Житомир. Центральный городской стадион
Арбитр в поле – Виталий Романов; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко
"Полесье" 15:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы
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