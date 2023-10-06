Шабанов и Грицук рассказали, чего ожидают от матча с Динамо Киев

Сегодня "Полесье" встретится с "Динамо Киев". После ничьей с ковалевским "Колосом" "волки" занимают 4 строчку в турнирной таблице чемпионата, а "Динамо" после победы над "Александрией" занимает 5 место.

Игроки утверждают, что команда готова к настоящей битве на футбольном поле, поскольку каждый из них имеет достаточно мотивации для игры против киевлян.

"В предыдущем туре для победы нам не хватило гола, как бы очевидно это ни звучало. Но в целом я считаю, что мы провели неплохой матч, было немного моментов, но было и много борьбы. Может, матч не оказался таким ярким, но я думаю, что положительных эмоций мы не потеряли. И уже сейчас мы готовимся к следующему матчу. "Динамо" - одна из тех команд, о которых не нужно много говорить. Все знают, что это - бренд, это - лидер нашего чемпионата. Поэтому, я думаю, что слова - лишние. Очень хорошее настроение, все готовятся и все хотят показать "Динамо" на что способно житомирское "Полесье" - это, в первую очередь, командная игра и командный дух. Сейчас не те времена в "Динамо", они сейчас перестраиваются, но все равно - это "Динамо" и они всегда будут играть на победу. Поэтому я думаю, что нас ждет хороший матч", - рассказал полузащитник "Полесья" Василий Грицук.

"Динамо" (Киев) - это бренд, это команда, которая всегда играет в Еврокубках, представляет нашу страну в еврокубках. Это очень хорошая команда. Возможно, сейчас у нее какие-то трудности, в этом году они не попали на евроарену. Но их нельзя недооценивать, у них очень хорошее нападение. Они, мне кажется, больше всех в чемпионате забили. Поэтому, я думаю, это будет очень хорошее испытание. По моему мнению, надо быть сконцентрированными, нужно биться друг за друга, полагаться друг на друга и продолжать играть так, как мы играли до этого - компактно. И искать свои возможности. Думаю, у нас возможности будут, у нас есть скоростные игроки впереди. "Динамо" всегда больше контролирует мяч и поэтому, я думаю, будут свободные зоны. Поэтому, думаю, что мы попробуем что-то предложить сопернику", - рассказал защитник "Полесья" Артем Шабанов.

Артем также призвал болельщиков поддержать команду в фан-зоне, которую клуб организует на каждый матч команды. Напомним, что матч начнется сегодня о 15:00.