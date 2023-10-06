Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начало десятого тура УПЛ. Полесье и Динамо объявили стартовые составы
Стартовые составы Полесья и Динамо
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Полесье" в рамках 10 тура примет на своем стадионе "Динамо". Стартовые составы обеих команд:
Полесье: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Крушинский - Кушниренко, Танковский, Козак - Макуана, Ариэльсон.
Динамо: Бущан - Тымчик, Сирота, Дячук, Дубинчак - Бражко, Андриевский, Буяльский, Караваев, Волошин - Ванат.
Не сможет сыграть у житомирян Никита Кравченко, который арендован у "Динамо", потому что Киевляне не дали разрешения выйти в матче против себя. А вот "Динамо" Киев осталось без Андрея Ярмоленко, он не сможет сыграть из-за повреждения.
Напомним, что сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча. Также вы можете смотреть на страницах нашего сайта видеоэфир.
Популярное сейчас
- Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
- Розе о ЧМ-2030 в 6 странах: Однажды мы будем играть на Эвересте, потому что сможем продавать это
- ВСУ уничтожили 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- ТаТоТаке: Коломойский в августе пообещал судейскому Комитету Украины бонус в тридцать миллионов гривен
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО