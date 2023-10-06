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Начало десятого тура УПЛ. Полесье и Динамо объявили стартовые составы

Премьер-лига
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Стартовые составы Полесья и Динамо

Начало десятого тура УПЛ. Полесье и Динамо объявили стартовые составы

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" в рамках 10 тура примет на своем стадионе "Динамо". Стартовые составы обеих команд:

Полесье: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Крушинский - Кушниренко, Танковский, Козак - Макуана, Ариэльсон.

Динамо: Бущан - Тымчик, Сирота, Дячук, Дубинчак - Бражко, Андриевский, Буяльский, Караваев, Волошин - Ванат.

Не сможет сыграть у житомирян Никита Кравченко, который арендован у "Динамо", потому что Киевляне не дали разрешения выйти в матче против себя. А вот "Динамо" Киев осталось без Андрея Ярмоленко, он не сможет сыграть из-за повреждения.

Напомним, что сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча. Также вы можете смотреть на страницах нашего сайта видеоэфир.

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир)
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