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УПЛ. Полесье - Динамо 3:2. Характер против защитного цирка

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда из Житомира шокировала гранда

УПЛ. Полесье - Динамо 3:2. Характер против защитного цирка

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В каком-то индивидуальном виде спорта такое противостояние назвали бы "молодость против опыта". Действительно, новичок УПЛ против завсегдатая, гранда украинского футбола. Пикантности прибавлял тот факт, что "Полесье" и "Динамо" начинали тур как соседи в турнирной таблице. Хотя у киевлян – на три сыгранных матча меньше.

Матч обещал быть веселым, результативным, ведь "Полесье" умеет забивать, а "Динамо" плохо играет в защите. И действительно, первый гол долго ждать не пришлось. Забили его гости, разыграв хорошую атаку из центра поля. Андриевский отдал шикарную передачу на Волошина, тот обработал мяч, оттащил за собой защитника и частично – голкипера, а затем паснул под удар Буяльскому. Капитану "Динамо" было несложно закончить дело логичным итогом.

Логический итог – сугубо в этом эпизоде, потому что преимущество "Динамо" безальтернативно не напрашивалось по игре. У Козака, например, еще перед голом Буяльского был момент. Уже после – шанс Ариэльсона. Защита "Динамо" не оставалась без работы и в таких условиях не могла остаться не уязвимой.

Хотя здесь особых претензий ни к кому лично быть не может. Ведь Крушинский сравнял счет невероятным дальним ударом. Возможно, кто-нибудь прицепится с вопросами к Бущану, но здесь тоже с натяжкой.

"Полесье" этот успех окрылил. В дальнейшем житомирская команда ничем "динамовцам" не уступала. Напротив, "Динамо" играло без особых моментов, в то время как Макуана за "Полесье" мог забивать дважды. Однажды, когда обокрал Сироту; второй раз – когда выскочил тет-а-тет с голкипером и не обыграл Бущана.

Это уже было перед самым перерывом, который хозяевам на пользу не пошел. По крайней мере, они вышли из раздевалки и пропустили вторично, а потом еще остались в меньшинстве. Антигероем эпизодов стал Морозко, который сперва дернул за футболку Ваната, не дав ему сыграть в мяч (пенальти, который реализовал Буяльский), а затем подкатился под Дубинчака, получив и второе предупреждение. Вот так в течение стартовых 10-12 минут второго тайма "Полесье" максимально усложнило себе жизнь.

Усложнило, но не сделало невозможными свои перспективы. Все изменил выход на поле Филиппа Будковского. Этот неловкий форвард на фоне "Динамо" выглядел настоящим виртуозом. Сначала он забил легким ударом из пределов штрафной после подачи углового. Помог рикошет. Но ведь перед форвардом было трое игроков "Динамо". Где прессинг/блок? А уже потом Будковский сразился за мяч после прохода и паса Макуана, снаряд отскочил к Козак и тот расстрелял Бущана. Настоящий шок для Киева.

Лучше всего на эти раздражители среагировал Андриевский, который дважды бил с удобных позиций, но однажды попал в каркас, а в другом эпизоде – в блок защитников (вот как надо). Шанс свой пытался поймать и Буяльский, но хет-трик в такой игре - это было бы слишком. Ванат? Бил-бил, но выше. Ну а Караваев после своей попытки требовал пенальти, хотя надо просто поправить прицел.

"Полесье" в конце матча уже совсем не шло вперед, но кто упрекнет в этом команду Юрия Калитвинцева? Она в меньшинстве (составы выровнялиь уже в компенсированное время, когда Караваев ногой заехал по голове сопернику) добыла победный результат и удержала его против претендента на чемпионство – это просто феноменальный поворот. Матч, который войдет в золотую историю житомирского футбола.

А у "Динамо" снова цирк.. очередной защитный цирк. Так играть просто нельзя.

УПЛ. Десятый тур
06.10.2023. Житомир. Городской центральный стадион
Арбитр в поле – Виталий Романов

"Полесье" – "Динамо" 3:2
Голы: Крушинский 15, Будковский 62, Козак 70 – Буяльский 4, Буяльский (пен.) 50

"Полесье": Бойко - Морозко, Чоботенко, Крушинский (Гитченко 72), Шабанов, Смоляков - Козак, Кушниренко, Танковский (Огиря 84), Макуана - Ариэльсон (Будковский 62)

"Динамо": Бущан - Тымчик (Бенито 71), Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Караваев, Буяльский, Волошин (Кабаев 71) - Ванат

Предупреждения: Ариэльсон 16, Морозко 49, Морозко 57 – Волошин 45, Тымчик 61
Удаления: Морозко 57 (две желтых) - Караваев 90+1 (прямая красная за грубую игру)

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Комментарии (45)
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oda1979 (Запорожье)
06.10.2023 в 18:42
Ментов дрюкнули. Очень хорошо!
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0
0
alexfc (Киев)
06.10.2023 в 18:25
ДК грало проити ДК2 . І ДК2 перемогло) А по суті , захист ДК це жах, хоча раніше іменно захист у ДК був кращим
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0
0
Скачков Леонід (Рівне)
06.10.2023 в 18:21
Захищатись повинна вся команда,а не тільки захисники.Ніхто (НІХТО!!!) в Динамо не грає в активний відбір при втраті мяча.Є тільки імітація цього відбору.Цікаво було б подивитись нарізку всіх дій Андрієвського за матч.Так,віддав передгольовий пас (що і повинен робить опорник),а в усьому іншому?Абсолютно бестолковий футболіст.За Дячука взагалі мовчу.Таке враження,що в цього чоловіка мізки відсутні повністю.Продавши Миколенко,Забарного і Циганкова,Динамо нікого не купило на противагу.З таким складом,не те що чемпіонами,в пятірку можуть не попасти.
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0
0
adey (Korosten)
06.10.2023 в 18:17
однозначно Полісся грає краще тоді коли знають, що судді замість них грати не будуть.
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+1
0
Gican85 (Киев)
06.10.2023 в 18:01
А были в этом году матчи, в которых сопернику Динамо не ставили пенальти или не удаляли игрока?
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+1
-3
жека-киев (биг виладж)
06.10.2023 в 18:13
А які в тебе питання що до пенальті? Так аби шось писати
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+2
0
Kondor (Веселе)
06.10.2023 в 18:13
Бывало так, что ведущего игрока команды, будущего соперника Динамо, удаляли накануне матча
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2023 в 17:59
удаление морозко хоть по делу было или в all inclusive входило?
Ответить
+3
0
avatar
Полiccя (Житомир)
06.10.2023 в 18:11
Дві жовті по ділу як і пенальті
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+2
0
avatar
vismut (Запорожье)
06.10.2023 в 17:45
Морозко - лучший! Мобилизовал команду
Ответить
0
-1
avatar
Полiccя (Житомир)
06.10.2023 в 17:43
Ну що фани Динамо ? Як ви там Полісся до матчу обзивали і принижували ??? Опустіться
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+3
-1
avatar
vismut (Запорожье)
06.10.2023 в 17:50
Ты шо. Сегодня кто то уже видел Динаму на 1-м месте. А теперь пауза и надо ждать, ждать, ждать.... ещё год.
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+3
0
TIHOnew (Хмельницький)
06.10.2023 в 17:43
Арбітр старався, але у команд занадто різний класс)
Ответить
+3
-1
avatar
WuTаng (Київ)
06.10.2023 в 17:37
Дуже хочеться запитати Суркісів навіщо було відпускати Бойка і лишати каліку Дрищана. Рахунок на табло.
Ответить
+3
-6
avatar
vismut (Запорожье)
06.10.2023 в 17:48
У него картёжный долг Милескому, вот и спрятали подальше.
Ответить
+1
-1
жека-киев (биг виладж)
06.10.2023 в 18:14
А які питання до Бущана? Він ше і потягнув один. Мало бути 4
Ответить
0
0
adey (Korosten)
06.10.2023 в 18:22
а могло бути й 5. центр захисту у ДК - це катастрофа.
0
0
avatar
Американец 2000
06.10.2023 в 18:42
У меня другой вопрос - к Реброву ! Почему он его а не Трубина ставит в сборную ???
Ответить
0
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
06.10.2023 в 17:35
Від самого початку слоган "путін х.ло" була народжена як "суркіс х.ло".Поки не щезне вся й.бана кац.пня з нашої країни, то не буде добре ані в житті, ані в футболі!
Ответить
0
-6
Gican85 (Киев)
06.10.2023 в 18:04
Полность с вами согласен )
Ответить
0
0
Judаs (Київ)
06.10.2023 в 17:32
Злості не вистачає. Ярмоленку треба було закінчувати кар'єру вчасно, а не допомагати браткам через своє ім'я і мінімальну зарплату відмивати російські гроші. Бридко від цього всього.
Ответить
+3
-5
butre (мама)
06.10.2023 в 17:30
Це був тільки другий серйозний суперник у лізі після моряків... Все ще попереду, начувайтеся!
Ответить
+6
-1
tolina-ystas (Краматорск)
06.10.2023 в 17:22
Игра проведена в лучших традициях первенства этого года.Полный комплект услуг со стороны судьи .И пенальти ,и удаление и 6 минут добавки времени а фактически 8.Ну что ещё надо.А когда Короваев по голове дал ногой показал жёлтую.Даже ВАР не выдержал запротестовал.И это за 3 минуты до конца.Судьи совсем совесть потеряли.
Ответить
+9
-2
aleks68
06.10.2023 в 17:28
романов-дырявая подстилка
Ответить
0
-5
Alex-696 (Немирів)
06.10.2023 в 17:49
А то нічого, що в компенсований час була "травма" в гравця Полісся, перегляд ВАР?
Ответить
+3
-3
varenik3970 (Минск)
06.10.2023 в 17:21
Ой , опять набили ж.пу румынам !!! Полесье красавцы !
Ответить
+3
-2
aleks68
06.10.2023 в 17:19
уже -3 очка.ещё не всё потеряно.ждём продолжения с фейк-1.
Ответить
+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
06.10.2023 в 17:11
Маючи голкіпера збірної Динамо ЧЕТВЕРТІ з КІНЦЯ по пропущеним! Все що потрібно знати. Ну і Ярмоленко випав і проблеми в нападі... Андрій може і демонструє своєї найкращої форми, утім все одно користується особливою увагою з боку суперників... Що дає більше "свободи" іншим гравцям ДК.
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+4
-10
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anоnimus (Київ)
06.10.2023 в 17:13
Може ти в кращій формі, ніж Андрій? Чи зробив для країни більше? Ну то стули писок
Ответить
+5
-6
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Spokoyno (Київ)
06.10.2023 в 17:23
Я розумію наш клуб програв, але мізки все-ж-таки іноді потрібно включати! Я написав, що і наразі АЯ один з найкращих не тільки в Динамо, а і в УПЛ! А хтось як та блонді перетворив це в "Ой люди мене с...обізвали!"
+2
-5
aleks68
06.10.2023 в 17:20
привыкай и не ной
Ответить
+2
-4
жека-киев (биг виладж)
06.10.2023 в 17:07
Клас гравців обох команд приблизно рівний, як не дивно. Можливо Ярмола і Шапаренко створили б різницю, але вони знову травмовані... І де знову Попов!? Але Калітвінцев переграв Луческу. Беніто вийшов нічим не допоміг, Кабаєв показав стоячий дріблінг... Шо там той дід Чохоналідзе в Динамо робить? Ну знайшов же Буткевич - Макуана!, Чого в Динамо так не можуть? Чого як не Соль то Бесєдін і т п.? Чого Шабанов гра за Полісся, а в нас як не Дячук то Болівар? Гравців на півскладу максимум
Ответить
+5
-1
ukatan (Харьковская обл.)
06.10.2023 в 17:06
Все логично. Только позавчера были матчи Лиги Чемпионов. Динамовцы болея за "Шахтер" были истощены и физически и морально. Почему игра не была перенесена - непонятно. Да и удаление всего одного игрока у соперника - это маловато. Хотя бы троих нужно удалять. Вот тогда "Динамо" показало бы свой класс! Может быть...
Ответить
+9
-4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.10.2023 в 17:07
Великолепно сказано)))!!!
Ответить
+6
-2
FCSD N1 (New Shahta)
06.10.2023 в 17:18
Действительно,в поражении Динамо виноват однозначно Шахтер!)
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2023 в 17:06
полицца обыграло мусоров - отакие дела
Ответить
+5
-3
Kondor (Веселе)
06.10.2023 в 17:06
Невже i Романов не допомiг?
Ответить
+3
-4
жека-киев (биг виладж)
06.10.2023 в 17:10
він відсудив нормально, все по ділу
Ответить
+4
-1
aleks68
06.10.2023 в 17:18
не волнуйся.опять будет судить матч шахтёра и поможет
Ответить
+2
-2
gulfstream
06.10.2023 в 17:05
Хах! Хороших вихідних, вам, динамівці
Ответить
+4
-1
Pianist (Київ)
06.10.2023 в 17:02
Ну Житомир! Ну молодцы! Вас портит только рожа денисова на трибунах. А вообще круто! Динамо, расформруйтесь на»@й!
Ответить
+5
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.10.2023 в 17:02
Укр. клубы очень радуют на этой неделе))) с победой!
Ответить
+6
-1
Djоn (Киев)
06.10.2023 в 17:01
Бражко перед матчем був впевнений: Не лише Динамо та Шахтар конкуруватимуть за чемпіонство
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
06.10.2023 в 17:01
Камбэк в меньшинстве... Из какого сплава у житомирян яйца?
Ответить
+2
0
vіnn (Khmеlnitsky)
06.10.2023 в 17:00
Знаю одного діда з села, він розбирається в футболі і каже Динамо назло програє. Це помста Суркісів українському народу, що позбавили його Медведчукового корита!
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+7
-2

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