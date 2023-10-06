УПЛ. Полесье - Динамо 3:2. Характер против защитного цирка

В каком-то индивидуальном виде спорта такое противостояние назвали бы "молодость против опыта". Действительно, новичок УПЛ против завсегдатая, гранда украинского футбола. Пикантности прибавлял тот факт, что "Полесье" и "Динамо" начинали тур как соседи в турнирной таблице. Хотя у киевлян – на три сыгранных матча меньше.

Матч обещал быть веселым, результативным, ведь "Полесье" умеет забивать, а "Динамо" плохо играет в защите. И действительно, первый гол долго ждать не пришлось. Забили его гости, разыграв хорошую атаку из центра поля. Андриевский отдал шикарную передачу на Волошина, тот обработал мяч, оттащил за собой защитника и частично – голкипера, а затем паснул под удар Буяльскому. Капитану "Динамо" было несложно закончить дело логичным итогом.

Логический итог – сугубо в этом эпизоде, потому что преимущество "Динамо" безальтернативно не напрашивалось по игре. У Козака, например, еще перед голом Буяльского был момент. Уже после – шанс Ариэльсона. Защита "Динамо" не оставалась без работы и в таких условиях не могла остаться не уязвимой.

Хотя здесь особых претензий ни к кому лично быть не может. Ведь Крушинский сравнял счет невероятным дальним ударом. Возможно, кто-нибудь прицепится с вопросами к Бущану, но здесь тоже с натяжкой.

"Полесье" этот успех окрылил. В дальнейшем житомирская команда ничем "динамовцам" не уступала. Напротив, "Динамо" играло без особых моментов, в то время как Макуана за "Полесье" мог забивать дважды. Однажды, когда обокрал Сироту; второй раз – когда выскочил тет-а-тет с голкипером и не обыграл Бущана.

Это уже было перед самым перерывом, который хозяевам на пользу не пошел. По крайней мере, они вышли из раздевалки и пропустили вторично, а потом еще остались в меньшинстве. Антигероем эпизодов стал Морозко, который сперва дернул за футболку Ваната, не дав ему сыграть в мяч (пенальти, который реализовал Буяльский), а затем подкатился под Дубинчака, получив и второе предупреждение. Вот так в течение стартовых 10-12 минут второго тайма "Полесье" максимально усложнило себе жизнь.

Усложнило, но не сделало невозможными свои перспективы. Все изменил выход на поле Филиппа Будковского. Этот неловкий форвард на фоне "Динамо" выглядел настоящим виртуозом. Сначала он забил легким ударом из пределов штрафной после подачи углового. Помог рикошет. Но ведь перед форвардом было трое игроков "Динамо". Где прессинг/блок? А уже потом Будковский сразился за мяч после прохода и паса Макуана, снаряд отскочил к Козак и тот расстрелял Бущана. Настоящий шок для Киева.

Лучше всего на эти раздражители среагировал Андриевский, который дважды бил с удобных позиций, но однажды попал в каркас, а в другом эпизоде – в блок защитников (вот как надо). Шанс свой пытался поймать и Буяльский, но хет-трик в такой игре - это было бы слишком. Ванат? Бил-бил, но выше. Ну а Караваев после своей попытки требовал пенальти, хотя надо просто поправить прицел.

"Полесье" в конце матча уже совсем не шло вперед, но кто упрекнет в этом команду Юрия Калитвинцева? Она в меньшинстве (составы выровнялиь уже в компенсированное время, когда Караваев ногой заехал по голове сопернику) добыла победный результат и удержала его против претендента на чемпионство – это просто феноменальный поворот. Матч, который войдет в золотую историю житомирского футбола.

А у "Динамо" снова цирк.. очередной защитный цирк. Так играть просто нельзя.

УПЛ. Десятый тур

06.10.2023. Житомир. Городской центральный стадион

Арбитр в поле – Виталий Романов

"Полесье" – "Динамо" 3:2

Голы: Крушинский 15, Будковский 62, Козак 70 – Буяльский 4, Буяльский (пен.) 50

"Полесье": Бойко - Морозко, Чоботенко, Крушинский (Гитченко 72), Шабанов, Смоляков - Козак, Кушниренко, Танковский (Огиря 84), Макуана - Ариэльсон (Будковский 62)

"Динамо": Бущан - Тымчик (Бенито 71), Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Караваев, Буяльский, Волошин (Кабаев 71) - Ванат

Предупреждения: Ариэльсон 16, Морозко 49, Морозко 57 – Волошин 45, Тымчик 61

Удаления: Морозко 57 (две желтых) - Караваев 90+1 (прямая красная за грубую игру)