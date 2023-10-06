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Калитвинцев: Сказал ребятам, чтобы две недели не смотрели в таблицу

Премьер-лига
(1 голосов)

Полесье обыграло Динамо и очутилось на первой строчке в таблице

Калитвинцев: Сказал ребятам, чтобы две недели не смотрели в таблицу

Фото: polissyafc.com

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев в эфире Megogo поделился впечатлениями от победы над "Динамо" (3:2) в матче 10-го тура УПЛ.

– Впечатления отличные. Это исторический матч для болельщиков, для Житомира. Радует, что через 3 месяца мы сделали конкурентоспособную команду. Много эмоций.

– После удаления не сломалась, смогли забить 2 в меньшинстве. Благодаря чему это удалось?

– Мы накануне видели, что у команды есть мужской характер. 10 игроков, 11… Не важно, кто напротив, важно кто рядом.

– "Полесье" вышло на 1-е место в УПЛ. Это дополнительное давление или мотивация?

– Говорю ребятам, чтобы 2 недели не смотрели в таблицу. Игра с "Динамо" – футбольный праздник для Житомира.

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В статье: Юрий Калитвинцев Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
Трибуна

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