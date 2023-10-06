Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев: Сказал ребятам, чтобы две недели не смотрели в таблицу
Полесье обыграло Динамо и очутилось на первой строчке в таблице
Фото: polissyafc.com
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев в эфире Megogo поделился впечатлениями от
– Впечатления отличные. Это исторический матч для болельщиков, для Житомира. Радует, что через 3 месяца мы сделали конкурентоспособную команду. Много эмоций.
– После удаления не сломалась, смогли забить 2 в меньшинстве. Благодаря чему это удалось?
– Мы накануне видели, что у команды есть мужской характер. 10 игроков, 11… Не важно, кто напротив, важно кто рядом.
– "Полесье" вышло на 1-е место в УПЛ. Это дополнительное давление или мотивация?
– Говорю ребятам, чтобы 2 недели не смотрели в таблицу. Игра с "Динамо" – футбольный праздник для Житомира.
Популярное сейчас
- УПЛ. Полесье - Динамо 3:2. Характер против защитного цирка
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отрывается от Загреба, Заря добилась прогресса
- Россия ударила Искандерами по центру Харькова. Много пострадавших и погибший ребенок
- Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО