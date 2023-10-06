Днепр-1 — Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.10.2023

Наконец днепряне начали понемногу возвращать прежние кондиции. Юрий Максимов освежил рисунок игры, раскрыл новые возможности футболистов и это отразилось на результате. Однако впереди "Днепр-1" ждет приезд гостей из Ровно, которые могут изрядно испортить настроение любому сопернику.

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УПЛ. 10-й тур

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

"Днепр-1" 13:00 "Верес"

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Новости "Днепра-1"

Юрий Максимов встал у руля "Днепра-1" в критической для клуба ситуации. Серебряные призеры прошлого сезона ужасно стартовали в новом сезоне УПЛ и еврокубках, что и привело к отставке Александра Кучера. При этом известно, что Юрий Вильевич не был первым выбором днепрян: СМИ сообщали о кандидатурах Александра Рябоконя, Руслана Костышина, Гонсало Гарсии и других специалистов. И пока шли переговоры и поиски, команда проиграла трнавскому "Спартаку" и прекратила борьбу в еврокубках. Результат: переезд обратно в Днепр.

Однако был и позитив, поскольку Максимов мог начать работу с чистого листа. Ничего плохого от этого не произошло бы: "Днепр-1" и так находился возле зоны вылета. И пока все складывается неплохо — ни одного поражения в 3 матчах чемпионата. Конечно, есть горький привкус после вылета от "Полесья" в 1/8 Кубка Украины, но сейчас важно наверстать упущенное и вернуться к борьбе за еврокубки.

Против "Вереса" не сыграет Игорь Когут, который получил травму колена в матче против "Металлиста 1925". Также под вопросом выход на поле Руслана Бабенко.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Когут

Новости "Вереса"

Команда Сергея Лавриненко продолжает свое неуверенное выступление в элите. Несмотря на радость от сохраненной прописки прошлого сезона, такая же задача ждет ровенчан и в этом сезоне. "Волки" смогли набрать лишь 6 очков в 8 матчах и с этим коучу нужно что-то делать. Вряд ли зона переходных матчей хорошо повлияет на мотивацию футболистов.

Квинтэссенцией беспомощности стала домашняя игра против дебютанта УПЛ. Матч с "ЛНЗ" закончился со счетом 0:0, несмотря на то, что гости с 51-й минуты играли в меньшинстве после удаления Максима Лопыренка, получившего прямую красную карточку. Лавриненко оценил игру так:

"Не хватило нам эмоций сегодня. Боялись пропустить контратаку. ЛНЗ имеет скоростных фланговых игроков, они быстро переходят из обороны в атаку. Мы выстраивали тактически оборону, в три защитника всегда играли сзади. Как только начали играть в численном большинстве — перестроились и перешли на игру в четыре защитника. Но, не забывайте, мы со старта играли с двумя форвардами. Это говорит о том, что мы очень хотели забить".

Однако одних атакующих действий недостаточно, должен быть и конструктив в штрафной площадке соперника. А с ним "Вересу" будет несколько сложно, поскольку команде не помогут Виталий Дахновский и Андрей Близниченко. Они восстанавливаются после полученных травм.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Балан, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеренко, Станислав Шарай, Кучеров, Сикейра, Гайдучик, Владислав Шарай

“Днепр-1”-”Верес”. Статистика личных встреч

Эти команды сыграли между собой трижды в рамках УПЛ и все три матча заканчивались сухими победами "спортклубовцев". Разница мячей — 4:0 в пользу клуба из Днепра.

“Днепр-1”-”Верес”. Последние матчи команд

Успехи команды Юрия Максимова продолжаются: "Днепр-1" минимально переиграл "Металлист 1925" благодаря голу Леднева.

В прошлом туре "Верес" не смог воспользоваться удалением у "ЛНЗ" на 51-й минуте и завершил поединок вничью 0:0.

“Днепр-1”-”Верес”. Турнирное положение команд

"Спортклубовцы" сейчас находятся на седьмой строчке таблицы, "Верес" — четырнадцатый. Победа "Днепра-1" позволит клубу вступить в борьбу за топ-6, а победа "Вереса" вытащит его со дна.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 2 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 3 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0 4 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 5 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0 7 СК Днепр-1 7 3 3 1 7-5 +2 12 0 8 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 9 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 0 11 0 10 Колос 9 2 5 2 6-7 -1 11 0 11 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0 12 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 13 ФК Александрия 9 2 2 5 7-16 -9 8 0 14 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

“Днепр-1”-”Верес”. Ставка и коэффициенты

“Днепр-1”-”Верес”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 1:0. Команда Юрия Максимова сейчас находится в очень хорошей форме. Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем, поэтому прогнозируем минимальную победу хозяев поля.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.