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Днепр-1 — Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.10.2023
Продолжатся ли успехи днепрян?
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
Наконец днепряне начали понемногу возвращать прежние кондиции. Юрий Максимов освежил рисунок игры, раскрыл новые возможности футболистов и это отразилось на результате. Однако впереди "Днепр-1" ждет приезд гостей из Ровно, которые могут изрядно испортить настроение любому сопернику.
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УПЛ. 10-й тур
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
"Днепр-1" 13:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube
Новости "Днепра-1"
Юрий Максимов встал у руля "Днепра-1" в критической для клуба ситуации. Серебряные призеры прошлого сезона ужасно стартовали в новом сезоне УПЛ и еврокубках, что и привело к отставке Александра Кучера. При этом известно, что Юрий Вильевич не был первым выбором днепрян: СМИ сообщали о кандидатурах Александра Рябоконя, Руслана Костышина, Гонсало Гарсии и других специалистов. И пока шли переговоры и поиски, команда проиграла трнавскому "Спартаку" и прекратила борьбу в еврокубках. Результат: переезд обратно в Днепр.
Однако был и позитив, поскольку Максимов мог начать работу с чистого листа. Ничего плохого от этого не произошло бы: "Днепр-1" и так находился возле зоны вылета. И пока все складывается неплохо — ни одного поражения в 3 матчах чемпионата. Конечно, есть горький привкус после вылета от "Полесья" в 1/8 Кубка Украины, но сейчас важно наверстать упущенное и вернуться к борьбе за еврокубки.
Против "Вереса" не сыграет Игорь Когут, который получил травму колена в матче против "Металлиста 1925". Также под вопросом выход на поле Руслана Бабенко.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Когут
Новости "Вереса"
Команда Сергея Лавриненко продолжает свое неуверенное выступление в элите. Несмотря на радость от сохраненной прописки прошлого сезона, такая же задача ждет ровенчан и в этом сезоне. "Волки" смогли набрать лишь 6 очков в 8 матчах и с этим коучу нужно что-то делать. Вряд ли зона переходных матчей хорошо повлияет на мотивацию футболистов.
Квинтэссенцией беспомощности стала домашняя игра против дебютанта УПЛ. Матч с "ЛНЗ" закончился со счетом 0:0, несмотря на то, что гости с 51-й минуты играли в меньшинстве после удаления Максима Лопыренка, получившего прямую красную карточку. Лавриненко оценил игру так:
"Не хватило нам эмоций сегодня. Боялись пропустить контратаку. ЛНЗ имеет скоростных фланговых игроков, они быстро переходят из обороны в атаку. Мы выстраивали тактически оборону, в три защитника всегда играли сзади. Как только начали играть в численном большинстве — перестроились и перешли на игру в четыре защитника. Но, не забывайте, мы со старта играли с двумя форвардами. Это говорит о том, что мы очень хотели забить".
Однако одних атакующих действий недостаточно, должен быть и конструктив в штрафной площадке соперника. А с ним "Вересу" будет несколько сложно, поскольку команде не помогут Виталий Дахновский и Андрей Близниченко. Они восстанавливаются после полученных травм.
Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Балан, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеренко, Станислав Шарай, Кучеров, Сикейра, Гайдучик, Владислав Шарай
“Днепр-1”-”Верес”. Статистика личных встреч
Эти команды сыграли между собой трижды в рамках УПЛ и все три матча заканчивались сухими победами "спортклубовцев". Разница мячей — 4:0 в пользу клуба из Днепра.
“Днепр-1”-”Верес”. Последние матчи команд
Успехи команды Юрия Максимова продолжаются: "Днепр-1" минимально переиграл "Металлист 1925" благодаря голу Леднева.
В прошлом туре "Верес" не смог воспользоваться удалением у "ЛНЗ" на 51-й минуте и завершил поединок вничью 0:0.
“Днепр-1”-”Верес”. Турнирное положение команд
"Спортклубовцы" сейчас находятся на седьмой строчке таблицы, "Верес" — четырнадцатый. Победа "Днепра-1" позволит клубу вступить в борьбу за топ-6, а победа "Вереса" вытащит его со дна.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|2
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|3
|Кривбасс
|9
|5
|2
|2
|18-10
|+8
|17
|0
|4
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|+5
|16
|0
|5
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|6
|Рух
|8
|4
|3
|1
|14-8
|+6
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|7
|3
|3
|1
|7-5
|+2
|12
|0
|8
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|-5
|12
|0
|9
|Металлист 1925
|8
|3
|2
|3
|6-6
|0
|11
|0
|10
|Колос
|9
|2
|5
|2
|6-7
|-1
|11
|0
|11
|Оболонь
|9
|2
|3
|4
|5-10
|-5
|9
|0
|12
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|-4
|8
|0
|13
|ФК Александрия
|9
|2
|2
|5
|7-16
|-9
|8
|0
|14
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|15
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|16
|ФК Минай
|9
|0
|3
|6
|6-18
|-12
|3
|0
“Днепр-1”-”Верес”. Ставка и коэффициенты
“Днепр-1”-”Верес”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 1:0. Команда Юрия Максимова сейчас находится в очень хорошей форме. Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем, поэтому прогнозируем минимальную победу хозяев поля.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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