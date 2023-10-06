В результате ракетного обстрела россиянам Харькова пострадал офис Металлиста 1925

В результате утренней ракетной атаки российскими террористами центра Харькова пострадал офис " Металлиста 1925 ". Информацию об этом подтвердили в харьковском клубе.

Офис находится через дорогу от жилого дома, в который попала российская ракета.

Никто из представителей харьковского клуба не пострадал, поскольку никто на тот момент не находился в офисе.