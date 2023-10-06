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В результате ракетного обстрела россиянам Харькова пострадал офис Металлиста 1925

Премьер-лига
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К счастью, у сотрудников клуба обошлось без жертв

В результате ракетного обстрела россиянам Харькова пострадал офис Металлиста 1925

instagram.com/dsns_kharkiv

Новина українською

В результате утренней ракетной атаки российскими террористами центра Харькова пострадал офис "Металлиста 1925". Информацию об этом подтвердили в харьковском клубе.

Офис находится через дорогу от жилого дома, в который попала российская ракета.

Никто из представителей харьковского клуба не пострадал, поскольку никто на тот момент не находился в офисе.

Напомним, что в результате ракетного удара россиян по Харькову известно о 30 раненых и дух погибших - 10-летнем мальчике и женщине 67 лет.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) война с россией
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Источник:
Трибуна

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