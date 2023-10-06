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В результате ракетного обстрела россиянам Харькова пострадал офис Металлиста 1925
К счастью, у сотрудников клуба обошлось без жертв
instagram.com/dsns_kharkiv
В результате утренней ракетной атаки российскими террористами центра Харькова пострадал офис "
Офис находится через дорогу от жилого дома, в который попала российская ракета.
Никто из представителей харьковского клуба не пострадал, поскольку никто на тот момент не находился в офисе.
Напомним, что в результате
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