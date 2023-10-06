Усик о матче Полесье - Динамо: Хотелось выйти на поле, но пока не могу

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО), который также находится на контракте в "Полесье", поделился эмоциями от матча 10-го тура УПЛ с "Динамо" (3:2) .

– Конечно, это была невероятная игра. Очень круто ребята играли с обеих сторон, но "Полесье" немного лучше – 3:2. Мы видим, что "Полесье" играло, мне кажется, более 10 минут в меньшинстве, но они хорошо защищались и это победа. Это невероятно круто, ребята на подъеме, Слава Богу!

– Какие у тебя были мысли сразу после удаления? Или верил до конца в команду?

– Сегодня утром, когда ходил на службу, молился, я ехал на игру и знал, что будет все будет хорошо. Я понимал, что будет нелегко, но и не нужно нам легко. Всё невероятно.

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– Можешь кого отметить персонально?

– Бенни Макуана хорошо бежал, хорошо играл. Филипп Будковский – невероятная замена, сразу забил гол. Все ребята хорошо отыграли, невероятно. Не могу кого-то выделить, это команда, это круто. Я поздравляю тренера, поздравляю команду.

– Хотелось ли выйти самому на поле?

– Хотелось, но пока не могу.