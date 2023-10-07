Ювентус зимой может сделать Шахтеру предложение аренды по Судакову

Скаут " Ювентуса " присутствовал на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Антверпен" - "Шахтер" (2:3), где наблюдал за игрой хавбека "горняков" Георгия Судакова, сообщает TUTTOmercatoWEB.

С задачей лично просмотреть украинца скаут был отправлен спортивным директором "Ювентуса" Кристиано Джунтоли.

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Источник отмечает, что если "Шахтер" согласится отдать Судакова в аренду с правом выкупа, "Юве" может сделать такое предложение уже зимой.

Напомним, что 21-летний футболист забил 2 гола в 8 матчах сезона за "Шахтер". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.