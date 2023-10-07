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Ювентус зимой может сделать Шахтеру предложение аренды по Судакову
Интересно, устроит ли такой вариант горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Скаут "
С задачей лично просмотреть украинца скаут был отправлен спортивным директором "Ювентуса" Кристиано Джунтоли.
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Источник отмечает, что если "Шахтер" согласится отдать Судакова в аренду с правом выкупа, "Юве" может сделать такое предложение уже зимой.
Напомним, что 21-летний футболист забил 2 гола в 8 матчах сезона за "Шахтер". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
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