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Пихаленок: С приходом Максимова с дисциплиной стало жестче. Это ключевое изменение
Лидер Днепра-1 рассказал о делах в чемпионате и вызове в сборную Украины
СК "Дніпро-1" / Автор невідомий
Полузащитник "
– Саша, в 10-м туре вам играть против "Вереса". Эта команда занимает место внизу турнирной таблицы, однако в этом чемпионате ровенчане уже показали, что способны на сенсационные результаты – например, ничья с "Шахтером". Насколько это опасный соперник для нынешнего "Днепра-1"?
– Недооценки соперника у нас точно нет. Это организованная команда, мы готовимся к непростой игре. В то же время, думаю, что нам хватит сил и мастерства, чтобы одержать победу в грядущем матче. Ведь наша ситуация понятна
– Как команда пережила поражение от "Полесья" в 1/8 финала?
– Непростой момент, потому что это был очень тяжелый матч. Мы отдали много сил и получилось так, что все это было напрасно. Поэтому, конечно, расстроились. Но теперь надо собраться и показывать достойную игру в чемпионате, улучшать свое турнирное положение.
– С приходом Юрия Максимова команда стала действовать увереннее. Что изменилось в раздевалке?
– Юрий Вильевич дает нам четкое понимание, в какой футбол он хотел бы играть. Что изменилось? С дисциплиной стало жестче. Я думаю, это ключевое изменение.
– После ухода Артема Довбика в "Жирону" многие считают именно тебя лидером нынешнего Днепра-1. Как ты справляешься с этими функциями и на поле, и вне его?
– После того, как Тема перешел в "Жирону", конечно, стало тяжелее. Многое в нашей игре было выстроено под его стиль завершения атак, поэтому понадобилось некоторое время, чтобы перестроиться. Сейчас мы будто нашли свою игру, поэтому постепенно дела налаживаются.
– На этой неделе Сергей Ребров перевел тебя в основной список игроков, на которых он рассчитывает в матчах против Мальты и Северной Македонии. Что ты почувствовал, когда узнал, что ты переведен из резервного списка?
– Представлять свою страну на самом высоком уровне – это очень почетная и ответственная миссия. Поэтому, конечно, я счастлив, что смогу помочь национальной команде в отборе на Евро-2024. Со своей стороны могу пообещать сделать все от меня зависящее, чтобы наша сборная достойно выступила в этих матчах и получила максимум очков.
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