"Ни к одной из команд УПЛ арбитры не относятся так, как к нам", - Шаран насчитал 10 результативных судейских ошибок не в пользу Миная

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран в комментарии пресс-службе клуба разобрал все противоречивые моменты матчей его команды в первых турах УПЛ, где, по его мнению, арбитры ошибались не в пользу закарпатской команды.

"К большому сожалению не помню, когда приходилось таким образом садиться и разбирать решения арбитров. Всегда придерживался мнения, что этим должны заниматься эксперты и журналисты. Им виднее. Но пришло время поговорить и об этом. Я просмотрел все спорные моменты в матчах девяти туров. Мне кажется, что ни к одной из команд УПЛ арбитры не "относятся" так, как к "Минаю". И это мы говорим только о вопиющих результативных ошибках. Причем два из них признал и Комитет арбитров. Вот только нам по этому фактически никакой пользы. Очков за такое же не возвращают. Выходит, что мы должны довольствоваться только фактом того, что были правы, когда апеллировали к арбитрам. Потому санкций к судьям мы также не видим. Комитет признает их ошибки, а УАФ назначает работать в следующем туре", – сказал Шаран.

В частности, коуч акцентировал на следующих эпизодах:

– пенальти за фол Панасенко против Дубинчака в матче с "Динамо";

– опасная игра Панасенко и пенальти в эпизоде Кравчук-Танчик в матче с "Днепром-1";

– гол Дмитренко из офсайда в матче с "Металлистом-1925";

– фол Конопли против Твердохлеба и фол Судакова против Ралюченко в матче с "Шахтером";

– гол "Александрии" после финального свистка в очном матче;

– пенальти в эпизоде Твердохлеб-Кушниренко в матче с "Полисьем";

– два нарушения прав на Кораблине и Твердохлебе в матче с "Оболонью".

"Сколько моментов я перечислил? И это все то, что повлияло на результаты матчей. Очень хочу, чтобы на это обратил внимание комитет арбитров. Жаль и команду, жалко и президента клуба Валерия Пересоляка, который делает все возможное, чтобы в Закарпатье был футбол уровня Премьер-лиги. Ребята подавлены, никто не думал, что после 9-го тура у нас будет всего 3 очка. Но руки мы не опускаем и будем работать, чтобы исправить ситуацию.

Можно заключить, что арбитры решают судьбу тренеров, клубов, болельщиков. Потому что я верю, что мы победим в войне и на трибуны вернутся болельщики и смогут поддерживать "Минай" именно в матчах УПЛ.

Я уже могу предусмотреть комментарии в Интернете о жалобах на судей и разговорах об "убийстве" арбитрами. Но здесь другой случай. Мы знаем свои ошибки, знаем, над чем нужно работать. Понимаем свое положение. Сейчас я просто комментирую, что вижу. Речь о качестве арбитров. Низкое качество. И при этом отсутствие наказаний для судей, допустивших результативные ошибки. И мы понимаем президента, который недоволен и результатом, и тем, что происходит по отношению к нашему небольшому клубу. В прошлом году мы доказали, что заслуживаем место в УПЛ. И в этом сезоне игрой в некоторых матчах демонстрировали свою боеспособность. Но не всегда все зависит только от нас", - подытожил Шаран.

Полностью прочесть анализ тренера можно на официальном сайте "Миная".