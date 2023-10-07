Колос — Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.10.2023

Ковалевцы не выигрывают семь матчей подряд, поэтому впечатление от команды Ярослава Вишняка несколько исказилось после удачного старта сезона. В субботу их ждет тяжелое испытание в виде полтавской "Ворсклы", которая получила большой заряд мотивации на фоне последних результатов. Похоже, матч на стадионе "Колос" будет бескомпромиссным.

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УПЛ. 10-й тур

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле — Юрий Иванов (Донецкая область)

"Колос" 17:00 "Ворскла"

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Новости "Колоса"

Клуб из Киевской области мощно стартовал в новом розыгрыше УПЛ, заработав 7 очков после трех стартовых матчей. Однако дальше что-то пошло не так — "колоски" не побеждали в семи матчах подряд и опустились во вторую половину таблицы. И сейчас ситуация складывается так, что ковалевцы ближе к зоне вылета, чем к командам из топ-6.

Также болельщики обращают внимание на малое количество забитых голов — за 9 туров "Колос" забил всего 6 мячей в ворота соперников. Последний раз футболисты праздновали взятие ворот 17 сентября в матче с "Днепром-1", когда точный удар Гуцуляка испортил впечатление от дебюта Юрия Максимова. Однако осенняя часть чемпионата понемногу подходит к концу, а успехов болельщики не видят. Что об этом думает главный тренер ковалевцев?

"Не хватает нам реализации, чтобы забить гол. Не хватает остроты впереди. Не хочется об этом говорить. Надо упорно работать. Достичь того, чтобы мы улучшили и реализацию, и количество созданных моментов. Когда мы научимся реализовывать моменты, мы будем ставить и выполнять более высокие задачи".

Однако это будет несколько сложно без помощи Андрея Богданова и Андрея Цурикова. Первый отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, а второй получил серьезную травму и вполне вероятно сыграет за "Колос" только весной.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Черноморец, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Милько, Демченко, Мякушко, Диего, Безбородько

Новости "Ворсклы"

И если на игру "Колоса" без слез не посмотришь, то "Ворскла" приятно удивила не только своих болельщиков, но и всю Украину. Виктор Скрипник решил сделать ставку на талантливую молодежь и именно это позволило переиграть действующего чемпиона Украины со счетом 2:1. Победа над "Шахтером" пока позволяет приблизиться к топ-5, ведь от киевского "Динамо" полтавчан отделяют лишь три очка.

К тому же "ворскляне" сейчас является одной из двух команд (вместе с тем же "Динамо"), которая против любых компромиссов — ни одной ничьей за 9 туров. Однако пока команда имеет проблемы в обороне и 15 пропущенных мячей указывают именно на это. Но довольно результативная игра в атаке компенсирует этот недостаток. Интересно, что лучшим бомбардиром команды сейчас является Александр Скляр, который порой действует на позиции защитника. Забивал он и в поединке с "Шахтером", открыв счет с пенальти. Главный тренер "Ворсклы" считает, что команда сейчас готова покорять новые высоты:

"Поскольку мы выиграли, я доволен физическим состоянием своих подопечных. Его хватило, чтобы обыграть "Шахтер". Однако все равно "Шахтер" есть "Шахтер". Вместе с "Динамо" — это флагманы украинского футбола. Это придаст нам еще больше уверенности."

Надеемся, что Виктор Анатольевич и дальше будет давать шанс молодежи, поскольку Владимир Чеснаков, Лукас Рамирес и Фелипе Родригес все еще находятся в клубном лазарете.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Скляр, Крупский, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук

“Колос”-”Ворскла”. Статистика личных встреч

В УПЛ команды провели 7 матчей и ни разу не сыграли вничью — "Ворскла" побеждала 6 раз, а "Колос" лишь один. Разница голов — 12:4 в пользу полтавской команды.

“Колос”-”Ворскла”. Последние матчи команд

В последнем поединке "Колос" в очередной раз сыграл вничью и поделил очки с "Полесьем".

При этом победа "Ворсклы" над "Шахтером" стала настоящей сенсацией.

“Колос”-”Ворскла”. Турнирное положение команд

На данный момент соперников в турнирной таблице разделяет лишь одно очко: будущие гости имеют 12 зачетных пунктов после 8 матчей, а хозяева провели на одну игру больше и при этом набрали 11 очков.

Однако разница в позициях довольно заметна — 8-я строчка у "Ворсклы" и 10-я у "Колоса".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 2 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 3 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0 4 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 5 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0 7 СК Днепр-1 7 3 3 1 7-5 +2 12 0 8 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 9 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 0 11 0 10 Колос 9 2 5 2 6-7 -1 11 0 11 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0 12 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 13 ФК Александрия 9 2 2 5 7-16 -9 8 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

“Колос”-”Ворскла”. Ставка и коэффициенты

“Колос”-”Ворскла”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Подопечные Виктора Скрипника будут бороться до последнего и не будут отдавать предпочтение сопернику, несмотря на фактор домашнего поля для "колосков". Однако и ковалевцам нужно прерывать безвыигрышную серию. Поэтому прогнозируем волевую ничью на стадионе "Колос".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.