Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
После назначения Юрия Максимова главным тренером "Днепр-1" понемногу приходит в сознание. Так, по крайней мере, выдается из последних матчей команды. Принципиально важно днепрянам одолеть и "Верес" в десятом туре.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч начнется в 13.00. Смотреть можно на телеканалах УНИАН и YouTube. Бесплатно в этой новости.
УПЛ. 10-й тур
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
"Днепр-1" 13:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Осасуна. Украинский голкипер попал в заявку сливочных
- Ночью Одесская область была атакована сверхзвуковыми ракетами Оникс
- Силы обороны уничтожили за сутки 610 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Полесье выходит на первое место, Днепр-1 уже седьмой. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО