Днепр-1 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

После назначения Юрия Максимова главным тренером "Днепр-1" понемногу приходит в сознание. Так, по крайней мере, выдается из последних матчей команды. Принципиально важно днепрянам одолеть и "Верес" в десятом туре.

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Матч начнется в 13.00. Смотреть можно на телеканалах УНИАН и YouTube. Бесплатно в этой новости.

УПЛ. 10-й тур

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

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