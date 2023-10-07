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Днепр-1 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Днепр-1 - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Днепр-1 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

После назначения Юрия Максимова главным тренером "Днепр-1" понемногу приходит в сознание. Так, по крайней мере, выдается из последних матчей команды. Принципиально важно днепрянам одолеть и "Верес" в десятом туре.

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Матч начнется в 13.00. Смотреть можно на телеканалах УНИАН и YouTube. Бесплатно в этой новости.

УПЛ. 10-й тур

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

"Днепр-1" 13:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Верес
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