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Максимов возвращает на позицию форварда профильного игрока. Стартовые составы Днепр-1 - Верес
Первый матч игрового дня
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Сегодня в 13:00 на стадионе "Днепр-Арена" в рамках 10-го тура УПЛ встретятся "Днепр-1" против "Вереса". Команды огласили стартовые составы на игру.
"Днепр-1": Волынец - Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Филиппов.
"Верес": Паст - Вовченко, Курко, Шестаков, Яго, Кучеров, Балан, Гакман, Шарай, Кухарук, Шевченко.
Не смогут сыграть у "Днепра-1" Бабенко, Когут и Третьяков, у "Вереса" выбыли Ющишин, Дахновский, Клец и Близиченко.
Напоминаем, что сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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