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Максимов возвращает на позицию форварда профильного игрока. Стартовые составы Днепр-1 - Верес

Премьер-лига
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Первый матч игрового дня

Максимов возвращает на позицию форварда профильного игрока. Стартовые составы Днепр-1 - Верес

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 13:00 на стадионе "Днепр-Арена" в рамках 10-го тура УПЛ встретятся "Днепр-1" против "Вереса". Команды огласили стартовые составы на игру.

"Днепр-1": Волынец - Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Филиппов.

"Верес": Паст - Вовченко, Курко, Шестаков, Яго, Кучеров, Балан, Гакман, Шарай, Кухарук, Шевченко.

Не смогут сыграть у "Днепра-1" Бабенко, Когут и Третьяков, у "Вереса" выбыли Ющишин, Дахновский, Клец и Близиченко.

Напоминаем, что сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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В статье: Украинская Премьер-лига СК Днепр-1 Верес
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