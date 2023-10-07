ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" попытается прервать свою затяжную безвыигрышную серию в УПЛ. Но ведь в соперниках ЛНЗ, который после прихода Олега Дулуба максимально аккумулировал силы.

Матч начнется в 15.00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

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Украинская Премьер-лига, десятый тур

7 октября 2023. Черкассы, “Черкассы-Арена”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол