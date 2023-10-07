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ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
"Александрия" попытается прервать свою затяжную безвыигрышную серию в УПЛ. Но ведь в соперниках ЛНЗ, который после прихода Олега Дулуба максимально аккумулировал силы.
Матч начнется в 15.00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Украинская Премьер-лига, десятый тур
7 октября 2023. Черкассы, “Черкассы-Арена”
“ЛНЗ” 15:00 “Александрия”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Трансляція матчу ЛНЗ - ОлександріяСмотреть трансляцию
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