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Луческу не дал пресс-конференцию после матча с Полесьем: известная причина

Премьер-лига
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Проблема в инфраструктуре стадиона

Луческу не дал пресс-конференцию после матча с Полесьем: известная причина

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не прокомментировал перед журналистами проигрышный матч его подопечных в матче УПЛ против "Полесья". Сайт Dynamo.kiev.ua отмечает, что проблема скрывается в ненадлежащей инфраструктуре арене, где проходил поединок.

Центральный городской стадион города Житомира не оснащен соответствующими помещениями для пресс-конференций. Регламент УПЛ в таком случае позволяет не проводить общения с журналистами.

Соответственно, Юрий Калитвинцев и Мирча Луческу не посетили классические послематчевые мероприятия.

Добавим, что "Полесье" после этой победы лидирует в УПЛ, а "Динамо" занимает пятое место. Между командами разрыв в четыре очка, однако на счету киевлян еще три матча в запасе.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua

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