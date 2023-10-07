Луческу не дал пресс-конференцию после матча с Полесьем: известная причина

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не прокомментировал перед журналистами проигрышный матч его подопечных в матче УПЛ против "Полесья". Сайт Dynamo.kiev.ua отмечает, что проблема скрывается в ненадлежащей инфраструктуре арене, где проходил поединок.

Центральный городской стадион города Житомира не оснащен соответствующими помещениями для пресс-конференций. Регламент УПЛ в таком случае позволяет не проводить общения с журналистами.

Соответственно, Юрий Калитвинцев и Мирча Луческу не посетили классические послематчевые мероприятия.

Добавим, что "Полесье" после этой победы лидирует в УПЛ, а "Динамо" занимает пятое место. Между командами разрыв в четыре очка, однако на счету киевлян еще три матча в запасе.