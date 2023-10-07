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Колос – Ворскла. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча УПЛ
Колос - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий
"Колос" после неплохого старта в УПЛ скатился к довольно пресному существованию, а "Ворскла", похоже, набирает ход от матча к матчу. В последнем туре у полтавчан – победа над "Шахтером".
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Матч 10-го тура УПЛ против "Колоса" состоится 7-го октября в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. В частности, MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.
УПЛ. 10-й тур
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
"Днепр-1" 13:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube
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