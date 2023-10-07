Колос – Ворскла. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча УПЛ

"Колос" после неплохого старта в УПЛ скатился к довольно пресному существованию, а "Ворскла", похоже, набирает ход от матча к матчу. В последнем туре у полтавчан – победа над "Шахтером".

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Матч 10-го тура УПЛ против "Колоса" состоится 7-го октября в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. В частности, MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.

УПЛ. 10-й тур

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube