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Полузащитник Ворсклы: Нам всем очень повезло работать с таким тренером, как Скрипник

Премьер-лига
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Команда поддерживает тренера

Полузащитник Ворсклы: Нам всем очень повезло работать с таким тренером, как Скрипник

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Иван Нестеренко рассказал о том, как команда относится к своему наставнику.

“Нам всем очень удалось поработать с таким тренером, как Скрипник. Очень хорошее отношение к игрокам. Постоянно на тренировках и во время игр многое нам подсказывает. В ходе теорий может с каждым обсудить тот или иной эпизод. Это очень помогло молодым ребятам интегрироваться во взрослую команду”, - сказал Нестеренко.

Также он поделился мыслями о провале команды на старте сезона, а также о перспективах полтавчан.

" – На ваш взгляд, почему “Ворскла” не показывала стабильности в первых матчах?

– Здесь сразу несколько причин. Ушла группа игроков, были травмы. После еврокубков было сложно выходить на игру против "Руха" и пошло-поехало.

– "Ворскла" может повторить свое прошлогоднее достижение в еврокубках?

– Да, конечно! Это не только мое личное мнение. Все ребята так об этом говорят. Сейчас уровень команд примерно одинаков”, - добавил полузащитник.

В настоящее время "Ворскла" находится на восьмом месте в чемпионате Украины, уступая зоне еврокубков четырьмя очками. Следующий матч полтавчане проведут сегодня, 7 октября против "Колоса" в гостях.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Иван Нестеренко
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Источник:
sport-express.ua

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