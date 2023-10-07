Полузащитник Ворсклы: Нам всем очень повезло работать с таким тренером, как Скрипник

Полузащитник "Ворсклы" Иван Нестеренко рассказал о том, как команда относится к своему наставнику.

“Нам всем очень удалось поработать с таким тренером, как Скрипник. Очень хорошее отношение к игрокам. Постоянно на тренировках и во время игр многое нам подсказывает. В ходе теорий может с каждым обсудить тот или иной эпизод. Это очень помогло молодым ребятам интегрироваться во взрослую команду”, - сказал Нестеренко.

Также он поделился мыслями о провале команды на старте сезона, а также о перспективах полтавчан.

" – На ваш взгляд, почему “Ворскла” не показывала стабильности в первых матчах?

– Здесь сразу несколько причин. Ушла группа игроков, были травмы. После еврокубков было сложно выходить на игру против "Руха" и пошло-поехало.

– "Ворскла" может повторить свое прошлогоднее достижение в еврокубках?

– Да, конечно! Это не только мое личное мнение. Все ребята так об этом говорят. Сейчас уровень команд примерно одинаков”, - добавил полузащитник.