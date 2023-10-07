Оболонь — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Пивовары" продолжают крутиться вблизи зоны переходных матчей и Валерий Иващенко пока не может ничего с этим поделать. Поэтому поединок против харьковчан будет очередным испытанием для киевской команды, несмотря на несколько сниженную мотивацию "Металлиста 1925" после вылета из Кубка Украины и поражения от "Днепра-1".

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Поединок "Оболонь" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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