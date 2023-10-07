УПЛ. Днепр-1 — Верес 2:0. Эксперименты против friendly fire

В предыдущем туре игра "Вереса" стала квинтэссенцией беспомощности футболистов Сергея Лавриненко. Поэтому и к матчу на "Днепр-Арене" с самого начала относились довольно скептически.

В дебюте поединка мяч в ногах футболистов "Вереса" держался не так хорошо, как того хотели команда и тренер. И за такую невыразительную игру гости быстро поплатились: на 10-й минуте свой дебютный гол забил Филиппов. Фланговые защитники ровенчан как будто стояли на месте.

После этого "волки" начали играть несколько жестче, хоть и имели уже традиционные проблемы в атаке. Вовченко едва не нарвался на пенальти после столкновения с Ледневым. Эпизод был настолько сложным, что Анастасия Романюк должна была идти смотреть видеоповтор, однако 11-метровый все же не назначила — момент был игровым.

Но "Вересу" откровенно не везло и казалось, что защитники решили брать ситуацию в свои руки. Тот же Вовченко прекрасно отреагировал на прострел Адамюка в штрафную и переправил мяч в дальнюю девятку... собственных ворот. Это еще больше подкосило гостей и дало "спортклубовцам" комфортное преимущество еще до перерыва. Да и статистика говорила сама за себя — за первый тайм подопечные Сергея Лавриненко так и не нанесли ни одного удара в створ ворот Волынца. Хоть и проснулись в последние 5 минут.

Во втором тайме днепряне продолжали действовать решительно и создавать моменты. Леднев и Пихаленок могли разочаровывать Паста, однако ничего не получалось. Именно после этого Юрий Максимов решил провести очередной эксперимент и выпустить на поле Танчика — полузащитника по натуре. Это окончательно закрепило тактику на оставшуюся часть игры: спокойная перепасовка возле собственной штрафной площадки и общее "засушивание" ситуации.

При этом "Верес" старался не сопротивляться и прессинговал соперника преимущественно на своей половине поля. В последние 10 минут поединка "волки" снова активизировались и пытались навязывать борьбу, но уже было поздно — "Днепр-1" и Юрий Максимов праздновали очередную победу. Ровенчане продолжают показывать отсутствие характера на футбольном поле и слабые атакующие действия. Это прямо показывал "ноль" в графе "Удары в створ" от гостей (не считая friendly fire от Вовченко). А днепряне понемногу набирают скорость после неудачного старта в чемпионате и одерживают третью победу подряд.

фото: пресслужба СК "Днепр-1"

УПЛ. Десятый тур

07.10.2023. Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле – Анастасия Романюк

"Днепр-1" – "Верес" 2:0

Голы: Филиппов 10, Вовченко 31 (аг)

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Сваток, Сарапий, Горбунов (Каплиенко 60) — Бабенко — Гуцуляк (Мирошниченко 79), Пихаленок, Рубчинский (Витиньо 82), Леднев (Пасич 61) — Филиппов (Танчик 61)

"Верес": Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — Кухарук (Станислав Шарай 86), Кучеров (Кучеренко 77) — Балан, Яго — Владислав Шарай (Ковалюк 46), Шестаков (Марусич 46)

Предупреждение: Сарапий 87 — Шевченко 77