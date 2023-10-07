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УПЛ. Днепр-1 — Верес 2:0. Эксперименты против friendly fire

Премьер-лига
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(1 голосов)

Максимов празднует третью подряд победу

УПЛ. Днепр-1 — Верес 2:0. Эксперименты против friendly fire

пресслужба СК "Дніпро-1"

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

В предыдущем туре игра "Вереса" стала квинтэссенцией беспомощности футболистов Сергея Лавриненко. Поэтому и к матчу на "Днепр-Арене" с самого начала относились довольно скептически.

В дебюте поединка мяч в ногах футболистов "Вереса" держался не так хорошо, как того хотели команда и тренер. И за такую невыразительную игру гости быстро поплатились: на 10-й минуте свой дебютный гол забил Филиппов. Фланговые защитники ровенчан как будто стояли на месте.

УПЛ. Днепр-1 — Верес 2:0. Эксперименты против friendly fire - изображение 1

После этого "волки" начали играть несколько жестче, хоть и имели уже традиционные проблемы в атаке. Вовченко едва не нарвался на пенальти после столкновения с Ледневым. Эпизод был настолько сложным, что Анастасия Романюк должна была идти смотреть видеоповтор, однако 11-метровый все же не назначила — момент был игровым.

Но "Вересу" откровенно не везло и казалось, что защитники решили брать ситуацию в свои руки. Тот же Вовченко прекрасно отреагировал на прострел Адамюка в штрафную и переправил мяч в дальнюю девятку... собственных ворот. Это еще больше подкосило гостей и дало "спортклубовцам" комфортное преимущество еще до перерыва. Да и статистика говорила сама за себя — за первый тайм подопечные Сергея Лавриненко так и не нанесли ни одного удара в створ ворот Волынца. Хоть и проснулись в последние 5 минут.

УПЛ. Днепр-1 — Верес 2:0. Эксперименты против friendly fire - изображение 2

Во втором тайме днепряне продолжали действовать решительно и создавать моменты. Леднев и Пихаленок могли разочаровывать Паста, однако ничего не получалось. Именно после этого Юрий Максимов решил провести очередной эксперимент и выпустить на поле Танчика — полузащитника по натуре. Это окончательно закрепило тактику на оставшуюся часть игры: спокойная перепасовка возле собственной штрафной площадки и общее "засушивание" ситуации.

При этом "Верес" старался не сопротивляться и прессинговал соперника преимущественно на своей половине поля. В последние 10 минут поединка "волки" снова активизировались и пытались навязывать борьбу, но уже было поздно — "Днепр-1" и Юрий Максимов праздновали очередную победу. Ровенчане продолжают показывать отсутствие характера на футбольном поле и слабые атакующие действия. Это прямо показывал "ноль" в графе "Удары в створ" от гостей (не считая friendly fire от Вовченко). А днепряне понемногу набирают скорость после неудачного старта в чемпионате и одерживают третью победу подряд.

УПЛ. Днепр-1 — Верес 2:0. Эксперименты против friendly fire - изображение 3

фото: пресслужба СК "Днепр-1"

УПЛ. Десятый тур

07.10.2023. Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле – Анастасия Романюк

"Днепр-1" – "Верес" 2:0

Голы: Филиппов 10, Вовченко 31 (аг)

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Сваток, Сарапий, Горбунов (Каплиенко 60) — Бабенко — Гуцуляк (Мирошниченко 79), Пихаленок, Рубчинский (Витиньо 82), Леднев (Пасич 61) — Филиппов (Танчик 61)

"Верес": Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — Кухарук (Станислав Шарай 86), Кучеров (Кучеренко 77) — Балан, Яго — Владислав Шарай (Ковалюк 46), Шестаков (Марусич 46)

Предупреждение: Сарапий 87 — Шевченко 77

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ СК Днепр-1
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Комментарии (11)
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alex.belogubko (одесса)
07.10.2023 в 16:09
где можно получить деньги от Вереса зато что смотрели их балет
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0
0
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Бapceлиниyc
07.10.2023 в 16:08
Максимов навёл дисциплину и вот он результат. Школа Лобановского, ёпт.
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0
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
07.10.2023 в 15:51
Хто знає коли вже Верес став 'вовками'? Це тому що там Вовченко грає?
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+2
0
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Бapceлиниyc
07.10.2023 в 16:01
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
07.10.2023 в 15:38
Цікаво для чого було змінювати Вірта на Лавріненка? Оці якісь дурні власні амбіції президента ідуть не на користь команді.
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0
0
balamyt (Boston)
07.10.2023 в 15:39
100%
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0
0
наварін (Київ)
07.10.2023 в 15:20
Матч приблизно однакових за рівнем підготовленості команд. Дніпрянам більш поталанило, і вони мабуть, більше хотіли. Ну і плюс дуже красива зрізка Вовченка.
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0
0
balamyt (Boston)
07.10.2023 в 15:37
Что значит больше Поталанило..Днепр1 все время контролировал игру ,бил больше с мячем и чаще бил по воротам (если ты видел игру ) Короче игра не очень смотрелась ,но счет на табло..Следующая игра будит с ДинамоК и тогда будит виднее кто чего ..а стоит. ,Но Днепр1 не слабее Полестья ,который ДинамоК обиграл
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0
0
наварін (Київ)
07.10.2023 в 15:44
Давай подивимось.
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
07.10.2023 в 15:17
Верес хочет,что бы просмотры его матчей были платными.Хочется уточнить,кто кому платить будет.При такой игре платить должен Верес тому кто ЭТО смотрит. Полнейшая несостоятельность и в атаке и в обороне.
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+1
0
Моуринью (Днепропетровск)
07.10.2023 в 15:08
Матч инвалидов против калек
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0
0

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