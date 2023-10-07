Из-за тревоги матч Днепр-1 - Верес начался с задержкой

Сегодня в 13:00 должен был стартовать матч десятого тура УПЛ. "Днепр-1" - "Верес", но из-за объявления воздушной тревоги матч стартовал в 13:15.

Напомним, что в прошлой игре СК "Днепр-1" одолел "Металлист 1925" на домашней арене, но вылетел из Кубка Украины, проиграв "Полесью" по пенальти. "Верес" же сыграл в ничью с ЛНЗ, а в Кубке Украины "Верес" проиграл в 1/8-й "Шахтеру" со счетом 0:3.

Отметим, что Юрий Максимов в этом матче вернул на позицию форварда профильного игрока - Александра Филиппова. Также отметим, что Волынец, Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок вышли в старте.

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