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Из-за тревоги матч Днепр-1 - Верес начался с задержкой

Премьер-лига
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Матч задержался через воздушную тревогу

Из-за тревоги матч Днепр-1 - Верес начался с задержкой

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 13:00 должен был стартовать матч десятого тура УПЛ. "Днепр-1" - "Верес", но из-за объявления воздушной тревоги матч стартовал в 13:15.

Напомним, что в прошлой игре СК "Днепр-1" одолел "Металлист 1925" на домашней арене, но вылетел из Кубка Украины, проиграв "Полесью" по пенальти. "Верес" же сыграл в ничью с ЛНЗ, а в Кубке Украины "Верес" проиграл в 1/8-й "Шахтеру" со счетом 0:3.

Отметим, что Юрий Максимов в этом матче вернул на позицию форварда профильного игрока - Александра Филиппова. Также отметим, что Волынец, Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок вышли в старте.

Напоминаем что на сайте UA-Футбол есть текстовая трансляция.

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В статье: Верес (Ровно) Украинская Премьер-лига СК Днепр-1
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