Филлипов забил дебютный гол за Днепр-1

В матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" встречается с "Вересом". Счет на 10-й минуте встречи открыл Александр Филлипов.

Для нападающего это дебютный гол за "днепрян". В общей сложности на его счету девять проведенных матчей. Он присоединился к команде прошлым летом.

В последний раз Филлипов забивал в УПЛ в августе 2020 года. Тогда он отличился в воротах "Зари", выступая за "Десну".

За ходом событий в матче "Днепр-1" - "Верес" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>. Напомним, что старт поединка был задержан.