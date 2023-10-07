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Филлипов забил дебютный гол за Днепр-1
Впервые за девять поединков
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В матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" встречается с "Вересом". Счет на 10-й минуте встречи открыл Александр Филлипов.
Для нападающего это дебютный гол за "днепрян". В общей сложности на его счету девять проведенных матчей. Он присоединился к команде прошлым летом.
В последний раз Филлипов забивал в УПЛ в августе 2020 года. Тогда он отличился в воротах "Зари", выступая за "Десну".
За ходом событий в матче "Днепр-1" - "Верес" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>. Напомним, что старт поединка был задержан.
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