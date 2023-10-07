  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Филлипов забил дебютный гол за Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филлипов забил дебютный гол за Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Впервые за девять поединков

Филлипов забил дебютный гол за Днепр-1

скриншот

Новина українською

В матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" встречается с "Вересом". Счет на 10-й минуте встречи открыл Александр Филлипов.

Для нападающего это дебютный гол за "днепрян". В общей сложности на его счету девять проведенных матчей. Он присоединился к команде прошлым летом.

В последний раз Филлипов забивал в УПЛ в августе 2020 года. Тогда он отличился в воротах "Зари", выступая за "Десну".

За ходом событий в матче "Днепр-1" - "Верес" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>. Напомним, что старт поединка был задержан.

По теме
yellow-arrow
Оторваться от соседа. Текстовый онлайн матча УПЛ ЛНЗ - Александрия
yellow-arrow
Из-за воздушной тревоги матч ЛНЗ - Александрия не начался вовремя
yellow-arrow
Колос – Ворскла. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) СК Днепр-1 Александр Филлипов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде