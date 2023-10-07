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Из-за воздушной тревоги матч ЛНЗ - Александрия не начался вовремя
Вынужденная пауза на матче ЛНЗ - Александрия
Скриншот: Setanta Sports
Сегодня "ЛНЗ" на своем поле принимает "Александрию", матч должен был начаться в 15:00, но из-за воздушной тревоги игроки так и не вышли на поле.
Черкасский клуб идет двенадцатым в турнирной таблице, заработав восемь очков, столько же баллов имеют и александрийцы, они располагаются следом с худшей разницей забитых и пропущенных.
Команда Руслана Ротаня находится в кризисе, безвыигрышная серия уже составляет семь матчей, если "Александрия" не сможет победить "ЛНЗ", их могут ждать кадровые изменения.
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