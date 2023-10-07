  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов: Нас нужно расценивать как команду, которая будет бороться за медали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов: Нас нужно расценивать как команду, которая будет бороться за медали

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Главный тренер Днепр-1 прокомментировал победу над Вересом

Максимов: Нас нужно расценивать как команду, которая будет бороться за медали

СК "Дніпро-1" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Днепр-1" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Вересом" со счетом 2:0 в матче 10-го тура УПЛ:

"Надо идти в гору в турнирной таблице, чтобы нас не недооценивали, а расценивали, как команду, которая будет бороться за медали чемпионата. Очень хорошо, что сегодня забили быстрый гол. Филиппов воспользовался своим шансом, и я доволен его игрой. Дальше будем прогрессировать."

На вопрос об игре Филиппова наставник ответил:

"Он длительное время не играл - у него была травма в Бельгии, потом выступал в Латвии. Думаю, что для нас это важный игрок и нападающий. Он вполне нормально вписывается в нашу игру, но в первую очередь нападающий должен забивать голы."

Также коуч прокомментировал предстоящую паузу в чемпионате и наименьшее пропущенное количество голов в чемпионате:

"У нас будет спарринг с командой U-19. Посмотрим на перспективных ребят из этого состава, кого мы хотим привлечь на тренировки в первую команду. Будем наигрывать какие-то комбинации, стандарты. Сейчас для нас это самое главное.

У нас вся команда и проигрывает, и выигрывает. Немного забиваем, но пропустили только 5 мячей. Дай Бог, чтобы оно так и было в дальнейшем."

До сегодня "Днепр-1" трижды подряд выигрывали у "Вереса" и сегодня сумели переиграть их в четвертый раз.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. ЛНЗ - Александрия 0:0. Два месяца без побед
yellow-arrow
Форвард Днепра-1 Филиппов: Очень ждал этого гола
yellow-arrow
Новый тренер дает результат. Днепр-1 - Верес 2:0. Видеообзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Максимов Верес (Ровно) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
scdnipro1.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде