Максимов: Нас нужно расценивать как команду, которая будет бороться за медали

Главный тренер "Днепр-1" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Вересом" со счетом 2:0 в матче 10-го тура УПЛ:

"Надо идти в гору в турнирной таблице, чтобы нас не недооценивали, а расценивали, как команду, которая будет бороться за медали чемпионата. Очень хорошо, что сегодня забили быстрый гол. Филиппов воспользовался своим шансом, и я доволен его игрой. Дальше будем прогрессировать."

На вопрос об игре Филиппова наставник ответил:

"Он длительное время не играл - у него была травма в Бельгии, потом выступал в Латвии. Думаю, что для нас это важный игрок и нападающий. Он вполне нормально вписывается в нашу игру, но в первую очередь нападающий должен забивать голы."

Также коуч прокомментировал предстоящую паузу в чемпионате и наименьшее пропущенное количество голов в чемпионате:

"У нас будет спарринг с командой U-19. Посмотрим на перспективных ребят из этого состава, кого мы хотим привлечь на тренировки в первую команду. Будем наигрывать какие-то комбинации, стандарты. Сейчас для нас это самое главное.

У нас вся команда и проигрывает, и выигрывает. Немного забиваем, но пропустили только 5 мячей. Дай Бог, чтобы оно так и было в дальнейшем."