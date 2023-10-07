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Новый тренер дает результат. Днепр-1 - Верес 2:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Верес ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Новый тренер дает результат. Днепр-1 - Верес 2:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"

Новина українською

"Днепр-1" под руководством Юрия Максимова одерживает третью победу подряд. После 8-и сыгранных туров, днепряне одержали 4 победы и имеют 15 очков в активе. Сейчас команда занимает 7-ю строчку в УПЛ.

Их оппоненты "Верес" четыре поединка подряд проигрывают "Днепру-1". Ровенский клуб сейчас идет в зоне вылета и занимает 15-ю позицию в турнирной таблице с 6-ю баллами.

Первый забитый мяч после возвращения в Украину забил форвард Александр Филиппов, во втором отметился автоголом Вовченко. Все голы были забиты в первом тайме.

УПЛ. Десятый тур
07.10.2023. Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" - "Верес" 2:0
Голы: Филиппов 10, Вовченко 31 (аг)

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В статье: Верес (Ровно) СК Днепр-1
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