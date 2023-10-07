Ротань: Не хочу комментировать решения наших обидчивых арбитров, но судят они очень плохо

"Было два разных тайма. Первый тайм был полностью за нами, а после перерыва "Александрия" не была той командой, которую мы хотим видеть. Поэтому имеем такой результат. Должны принять этот результат таким, какой он есть, и смотреть дальше".
"Мы хотели забить быстрый гол, мы хотели с первых минут быть в игре, и у нас это получилось. Не хочу комментировать решения наших доблестных обидчивых арбитров, но судят они очень плохо, ничего не скажешь по этому поводу".
Запомните Ротань не тренер а физрук --у него все виноваты только не он --от ЧО получили 5 штук --надо было подавать в отставку и начинать со 2 лиги как это сделал Кучер вывел команду в УПЛ--он работает только языком и убивает Александрию как и убивал молодёжку-Олимпик
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adey (Korosten)
07.10.2023 в 19:27
я додивився огляд матчу - там 100%
точка у ворота Олександрії мала бути.
чому Ротань не вимагає пенальті?
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adey (Korosten)
07.10.2023 в 19:20
Ротань тренує погано.
але гол потрібно було зараховувати.судді тут помилилися однозначно.
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ulrich (Одесса)
07.10.2023 в 19:14
Не хочется комментировать обидчивого Ротаня, но тренирует он очень плохо.