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Ротань: Не хочу комментировать решения наших обидчивых арбитров, но судят они очень плохо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Замены были неудачными, как и работа рефери

Ротань: Не хочу комментировать решения наших обидчивых арбитров, но судят они очень плохо

Фото: Пресслужба ФК ЛНЗ/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань был недоволен не только результатом игры с "ЛНЗ" (0:0), но и работой рефери Александра Каленова.

В первом тайме с помощью VAR был отменен гол "Александрии", который забил Шулянский.

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"Было два разных тайма. Первый тайм был полностью за нами, а после перерыва "Александрия" не была той командой, которую мы хотим видеть. Поэтому имеем такой результат. Должны принять этот результат таким, какой он есть, и смотреть дальше".

"Мы хотели забить быстрый гол, мы хотели с первых минут быть в игре, и у нас это получилось. Не хочу комментировать решения наших доблестных обидчивых арбитров, но судят они очень плохо, ничего не скажешь по этому поводу".

"Доволен ли я футболистами, которые вышли на замену? Конечно, что нет. Мы стремились усилить атаку, хотели добавить, но это только ослабило нас", – сказал Ротань после матча телетранслятору.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия УПЛ ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (5)
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
07.10.2023 в 19:48
Поганому танцюристу завжди щось заважає...
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
07.10.2023 в 19:39
Запомните Ротань не тренер а физрук --у него все виноваты только не он --от ЧО получили 5 штук --надо было подавать в отставку и начинать со 2 лиги как это сделал Кучер вывел команду в УПЛ--он работает только языком и убивает Александрию как и убивал молодёжку-Олимпик
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+1
-1
adey (Korosten)
07.10.2023 в 19:27
я додивився огляд матчу - там 100% точка у ворота Олександрії мала бути. чому Ротань не вимагає пенальті?
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0
0
adey (Korosten)
07.10.2023 в 19:20
Ротань тренує погано. але гол потрібно було зараховувати.судді тут помилилися однозначно.
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+1
0
ulrich (Одесса)
07.10.2023 в 19:14
Не хочется комментировать обидчивого Ротаня, но тренирует он очень плохо.
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+3
-1

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