Ротань: Не хочу комментировать решения наших обидчивых арбитров, но судят они очень плохо

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань был недоволен не только результатом игры с "ЛНЗ" (0:0), но и работой рефери Александра Каленова.

В первом тайме с помощью VAR был отменен гол "Александрии", который забил Шулянский.

"Было два разных тайма. Первый тайм был полностью за нами, а после перерыва "Александрия" не была той командой, которую мы хотим видеть. Поэтому имеем такой результат. Должны принять этот результат таким, какой он есть, и смотреть дальше".

"Мы хотели забить быстрый гол, мы хотели с первых минут быть в игре, и у нас это получилось. Не хочу комментировать решения наших доблестных обидчивых арбитров, но судят они очень плохо, ничего не скажешь по этому поводу".

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"Доволен ли я футболистами, которые вышли на замену? Конечно, что нет. Мы стремились усилить атаку, хотели добавить, но это только ослабило нас", – сказал Ротань после матча телетранслятору.