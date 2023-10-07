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История середины таблицы. ЛНЗ - Александрия 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
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ЛНЗ - Александрия ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

История середины таблицы. ЛНЗ - Александрия 0:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Подопечные Руслана Ротаня не выигрывают уже два месяца. Это уже 8-й поединок подряд, который не принес трех очков. А его коллега Олег Дулуб отложил свою 20-ю победу в УПЛ. В целом для "ЛНЗ" это третья нулевая ничья в 10-х матчах этого сезона.

Команды в турнирной таблице делят между собой 11-е и 12-е место. У обоих по 9 набранных очков после 10-и туров.

Украинская Премьер-лига, десятый тур. Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" - "Александрия" 0:0

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В статье: ФК Александрия ЛНЗ (Черкассы)
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