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Оболонь — Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.10.2023
Сможет ли команда Валерия Иващенко развить успех?
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Команда Валерия Иващенко очень неуверенно играет в дебютном сезоне. Хотя "пивовары" и показывали зубы грандам, в целом на ситуацию в турнирной таблице это не повлияло. Однако матч с "Металлистом 1925" все же может подарить надежду хотя бы на какие-то зачетные пункты.
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- "Оболонь" 13:00 "Металлист 1925"
- Новости "Оболони"
- Новости "Металлиста 1925"
- “Оболонь”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч
- “Оболонь”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд
- “Оболонь”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд
- “Оболонь”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты
- “Оболонь”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 10-й тур
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле — Дмитрий Кубряк (Одесса)
"Оболонь" 13:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ
Новости "Оболони"
Дебютанты элитного дивизиона одержали лишь две победы за девять туров и сейчас их отделяет лишь одно очко от зоны переходных матчей. Понятно, что они переиграли "Днепр-1" и "Минай", однако этого недостаточно для успеха в чемпионате.
Зато в Кубке "пивовары" пошумели изрядно: им удалось собраться и выбить в 1/8 финала киевское "Динамо". Поговаривали, что это поражение должно было повлиять на перестановки в тренерском штабе "бело-синих", однако Мистер остается на своем месте.
Сейчас главная задача Валерия Иващенко — отдалиться от зоны переходных матчей и закрепиться в середине турнирной таблицы. И победа над "Металлистом 1925" может стать катализатором позитивных изменений.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский — Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Нагиев — Груша, Мороз, Черненко, Мединский — Краснопир, Суханов
Новости "Металлиста 1925"
При этом харьковчане дважды подряд терпели поражения — от "Ворсклы" в Кубке и от "Днепра-1" в чемпионате. И если первый результат можно объяснить игрой вторым составом, то во втором случае не засчитали пенальти. Ни судья, ни VAR не подтвердили попадание мяча в руку игрока, стоявшего на линии ворот.
Также были проблемы и с травмированными игроками. С начала сезона Эдмару приходилось ломать голову над выбором стартового состава, однако постепенно игроки начали возвращаться в стан команды. Поэтому надеемся на рост конкуренции за место в основе.
Еще отметим посещение Харькова впервые с начала полномасштабного вторжения. Игроки смогли прогуляться по улицам родного города и потренироваться на ОСК "Металлист". Возможно, где-то там они зарядились на получение результата в воскресенье.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль — Безуглый, Курило, Червак, Жичиков — Габелок, Вачиберадзе — Дмитренко, Чирук, Моура — Борячук
“Оболонь”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч
В целом эти команды встречались между собой 7 раз. "Пивовары" побеждали 4 раза, "желто-синие" — дважды. Еще 1 матч закончился вничью. Разница мячей — 8:5 в пользу киевлян.
“Оболонь”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд
Последний поединок против "Миная" закончился долгожданной победой команды Валерия Иващенко благодаря голу Таранухи.
При этом "Металлист 1925" минимально уступил "Днепру-1".
“Оболонь”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд
Подопечные Эдмара сейчас на десятой позиции, команда из Киева — тринадцатая. Личная встреча имеет турнирную важность для обеих команд, ведь в случае победы "желто-синие" подойдут вплотную к "Днепру-1", "Руху" и "Динамо". Если же три очка получит "Оболонь", то она оторвется от зоны переходных матчей.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|2
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|3
|Кривбасс
|9
|5
|2
|2
|18-10
|+8
|17
|0
|4
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|+5
|16
|0
|5
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|6
|Рух
|8
|4
|3
|1
|14-8
|+6
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|+4
|15
|0
|8
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|-5
|13
|0
|9
|Колос
|10
|2
|6
|2
|6-7
|-1
|12
|0
|10
|Металлист 1925
|8
|3
|2
|3
|6-6
|0
|11
|0
|11
|ЛНЗ
|10
|2
|3
|5
|8-12
|-4
|9
|0
|12
|ФК Александрия
|10
|2
|3
|5
|7-16
|-9
|9
|0
|13
|Оболонь
|9
|2
|3
|4
|5-10
|-5
|9
|0
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|16
|ФК Минай
|9
|0
|3
|6
|6-18
|-12
|3
|0
“Оболонь”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты
“Оболонь”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Оболони" 1:0. Победа над "Минаем" и игра дома должны помочь подопечным Валерия Иващенко добиться успеха. Сейчас у них значительно выше мотивация для получения трех очков.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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