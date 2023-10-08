Оболонь — Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.10.2023

Команда Валерия Иващенко очень неуверенно играет в дебютном сезоне. Хотя "пивовары" и показывали зубы грандам, в целом на ситуацию в турнирной таблице это не повлияло. Однако матч с "Металлистом 1925" все же может подарить надежду хотя бы на какие-то зачетные пункты.

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УПЛ. 10-й тур

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле — Дмитрий Кубряк (Одесса)

"Оболонь" 13:00 "Металлист 1925"

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Новости "Оболони"

Дебютанты элитного дивизиона одержали лишь две победы за девять туров и сейчас их отделяет лишь одно очко от зоны переходных матчей. Понятно, что они переиграли "Днепр-1" и "Минай", однако этого недостаточно для успеха в чемпионате.

Зато в Кубке "пивовары" пошумели изрядно: им удалось собраться и выбить в 1/8 финала киевское "Динамо". Поговаривали, что это поражение должно было повлиять на перестановки в тренерском штабе "бело-синих", однако Мистер остается на своем месте.

Сейчас главная задача Валерия Иващенко — отдалиться от зоны переходных матчей и закрепиться в середине турнирной таблицы. И победа над "Металлистом 1925" может стать катализатором позитивных изменений.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский — Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Нагиев — Груша, Мороз, Черненко, Мединский — Краснопир, Суханов

Новости "Металлиста 1925"

При этом харьковчане дважды подряд терпели поражения — от "Ворсклы" в Кубке и от "Днепра-1" в чемпионате. И если первый результат можно объяснить игрой вторым составом, то во втором случае не засчитали пенальти. Ни судья, ни VAR не подтвердили попадание мяча в руку игрока, стоявшего на линии ворот.

Также были проблемы и с травмированными игроками. С начала сезона Эдмару приходилось ломать голову над выбором стартового состава, однако постепенно игроки начали возвращаться в стан команды. Поэтому надеемся на рост конкуренции за место в основе.

Еще отметим посещение Харькова впервые с начала полномасштабного вторжения. Игроки смогли прогуляться по улицам родного города и потренироваться на ОСК "Металлист". Возможно, где-то там они зарядились на получение результата в воскресенье.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль — Безуглый, Курило, Червак, Жичиков — Габелок, Вачиберадзе — Дмитренко, Чирук, Моура — Борячук

“Оболонь”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч

В целом эти команды встречались между собой 7 раз. "Пивовары" побеждали 4 раза, "желто-синие" — дважды. Еще 1 матч закончился вничью. Разница мячей — 8:5 в пользу киевлян.

“Оболонь”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд

Последний поединок против "Миная" закончился долгожданной победой команды Валерия Иващенко благодаря голу Таранухи.

При этом "Металлист 1925" минимально уступил "Днепру-1".

“Оболонь”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд

Подопечные Эдмара сейчас на десятой позиции, команда из Киева — тринадцатая. Личная встреча имеет турнирную важность для обеих команд, ведь в случае победы "желто-синие" подойдут вплотную к "Днепру-1", "Руху" и "Динамо". Если же три очка получит "Оболонь", то она оторвется от зоны переходных матчей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 2 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 3 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0 4 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 5 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0 7 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 9 Колос 10 2 6 2 6-7 -1 12 0 10 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 0 11 0 11 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 -4 9 0 12 ФК Александрия 10 2 3 5 7-16 -9 9 0 13 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

“Оболонь”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты

“Оболонь”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Оболони" 1:0. Победа над "Минаем" и игра дома должны помочь подопечным Валерия Иващенко добиться успеха. Сейчас у них значительно выше мотивация для получения трех очков.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.