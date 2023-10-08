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"Я доволен игрой во втором тайме": тренер Вереса прокомментировал матч с Днепр-1

Премьер-лига
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Комментарии тренера Верес

"Я доволен игрой во втором тайме": тренер Вереса прокомментировал матч с Днепр-1

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Вчера прошел матч "Днепр-1" против "Вереса", игра закончилась победой "Днепра-1" со счетом 2:0, это уже их третий тур подряд, когда они не забивают.

На очередную не результативную игру "Вереса" среагировал их главный тренер - Сергей Лавриненко.

Относительно командного взаимодействия – я доволен. Относительно результата – конечно настроение у нас негативное. Необходимо больше работать, чтобы не допускать таких ошибок. Верим, что будем добывать очки в следующих матчах.

Лавриненко также рассказал свои мысли по поводу этого матча:

Игру можно условно поделить на два тайма. До перерыва мы очень много ошибались. Отсюда и пропущенные мячи. Элементарные ошибки, которые реализовал соперник. Но после второго пропущенного гола команда получила второе дыхание, мы лучше контролировали мяч. Я доволен игрой во втором тайме. Но чтобы брать очки в матче с таким соперником - нельзя допускать таких простых ошибок.

Вспомнил тренер "Вереса" и кадровые проблемы:

У нас есть кадровые проблемы. Перед игрой повреждения получили Николай Гайдучик и Денис Свитюха, которые не смогли нам сегодня помочь. Также до сих пор травмированы Андрей Близниченко и Виталий Дахновский. Максим Марусич два дня перед игрой температурил. Поэтому у нас не было альтернативы в атаке. Не хватает сейчас атакующих игроков. Единственный фланговый полузащитник - это Владислав Шарай. Но и он получил повреждение. Были вынуждены менять его. Надеемся, что травмированные быстро вернутся и это сделает нас сильнее.

Выделил Сергей Ливриненко молодого игрока Романа Кавалюка, тренер заявил, что парень много работает и нравится ему своими действиями на поле.

Игроки "Вереса" получат несколько выходных, а затем продолжат тренироваться до следующей игры, напомним, следующая игра "Вереса" пройдет 22 октября против команды "Рух".

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В статье: Верес (Ровно) Украинская Премьер-лига СК Днепр-1
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Источник:
ФК Верес

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