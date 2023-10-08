Олег Дулуб: Позитив то, что мы добыли одно очко, негатив то, что мы в этой игре не победили

Вчера в рамках 8 тура УПЛ встретились "ЛНЗ" - "Александрия", из-за воздушной тревоги матч начался с большим опозданием.

Команда Олега Дулуба не побеждает уже третий матч подряд, вот так он прокомментировал ничью с "Александрией".

Позитив то, что мы добыли одно очко, негатив то, что мы в этой игре не победили. Потому что у нас были моменты. Мы весьма тяжело входили в эту игру. Игроки были психологически истощенными. Мы пытались усилить игру в атаке, с этим связана замена Наумца в перерыве. Нам удалось отодвинуть игру от своих ворот и иметь моменты.

Тренер "ЛНЗ" считает что они могли проиграть игру еще в первом тайме, из-за недонастройки из-за воздушной тревоги.

Для меня это первый такой опыт - как готовить команду, когда ты не знаешь будет игра или нет.

Напомним, следующая игра "ЛНЗ" пройдет дома против "Оболонь".