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Ярослав Вишняк считает, что Колос заслужил гол в конце матча с Ворсклой

Премьер-лига
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Комментарии тренера Колоса после игры с Ворсклой

Ярослав Вишняк считает, что Колос заслужил гол в конце матча с Ворсклой

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Матч 10 тура УПЛ "Колос" - "Ворскла" закончился со счетом 0:0, это четвертая подряд ничья для "Колос". Ярослав Вишняк после матча заявил, что "Колос" заслужили в конце игры забить гол.

Благодарен ребятам за проявленный характер. Они делали все, что могли. Иногда даже немного больше. Отношение к самой игре и тренировочному процессу дают надежду, что мы на правильном пути. Вопрос времени, когда мы начнем реализовать моменты, которые создаем.

Также Вишняк затронул тему кадровых потерь.

Мы оказались в непростой кадровой ситуации, много травмированных. Но мы демонстрируем характер и продолжаем набирать очки. Сегодня возможно кто-то играл не на своей позиции, кто-то не до конца восстановился. Но я благодарен моим игрокам за это.

В 11 туре "Колос" в гостях сыграет с "Александрией".

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В статье: Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ФК Колос

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