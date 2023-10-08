Ярослав Вишняк считает, что Колос заслужил гол в конце матча с Ворсклой

Матч 10 тура УПЛ "Колос" - "Ворскла" закончился со счетом 0:0, это четвертая подряд ничья для "Колос". Ярослав Вишняк после матча заявил, что "Колос" заслужили в конце игры забить гол.

Благодарен ребятам за проявленный характер. Они делали все, что могли. Иногда даже немного больше. Отношение к самой игре и тренировочному процессу дают надежду, что мы на правильном пути. Вопрос времени, когда мы начнем реализовать моменты, которые создаем.

Также Вишняк затронул тему кадровых потерь.

Мы оказались в непростой кадровой ситуации, много травмированных. Но мы демонстрируем характер и продолжаем набирать очки. Сегодня возможно кто-то играл не на своей позиции, кто-то не до конца восстановился. Но я благодарен моим игрокам за это.

В 11 туре "Колос" в гостях сыграет с "Александрией".